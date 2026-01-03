НА ЖИВО
          Начало

          Димитър Николов настоява за корекция на цената на билета в Бургас след акт на НАП

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на Бургас Димитър Николов призова ръководството на общинския превозвач „Бургасбус“ незабавно да коригира цената на билета за градския транспорт в полза на пътниците. Реакцията на градоначалника дойде след констатация на Националната агенция за приходите (НАП), че при преминаването от лева към евро сумата е била закръглена неправилно в ущърб на гражданите. Данъчните са определили увеличението като икономически необосновано и са издали акт за административно нарушение.

          По време на проверка за спазване на Закона за въвеждане на еврото, извършена в петък, инспекторите са закупили билет на цена от 0.80 евро, което се равнява на 1.56 лв. За сравнение, до 30 декември 2025 г. стойността на същия превозен документ е била 1.50 лв. (0.77 евро). Това показва реално поскъпване с 3 евроцента или 6 стотинки от началото на 2026 г.

          В своята официална позиция в социалните мрежи Димитър Николов заяви категорично:

          „Очаквам ръководството на “Бургасбус” да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона! Осигурили сме всичко на „Бургасбус“! Проекти, които да го превърнат от кретаща общинска фирма с раздрънкани „Чавдар“- и, в дружество с над 100 автобуса, 56 електробуса, зарядни станции, фотоволтаичен парк и система за съхранение на електроенергия! Осигурили сме проекти, че да има система за позициониране на превозните средства, информация на пътниците в реално време, с мобилно приложение, система за електронно таксуване, видео наблюдение в автобусите и на спирките и какво ли още не!

          И не само това! Всяка година принципалът на Дружеството – Общински съвет гласува средства от общинския бюджет, за да дофинансираме картите на ученици, студенти, пенсионери, многодетни майки, хора с увреждания на двигателния апарат, онкоболни и т.н.!

          Дофинансираме и услугата “Позвъни и се вози“, за трудноподвижни граждани от дома им!

          И единственото изискване, което сме имали към “Бургасбус” е:

          На първо място- да спазват закона!

          Да се грижат за доброто обслужване на пътниците!

          Да обезпечат добре служителите на дружеството, така че да няма криза с кадрите!

          Затова новината за „Бургасбус“ и закръглянето на цената на билета в евро в разрез със Закона за еврото не подлежи на коментар! Не затова сме вложили толкова усилия!

          Ако дружеството е подвело принципала- Общински съвет- пак жалко за всичките усилия през годините!

          Очаквам още утре, ръководството на „Бургасбус“ да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона!

          Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това.

          Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва!

          И други вариации по темата няма!“

          Съществува вероятност актът на НАП да бъде оспорен в съда, ако транспортното дружество реши да обжалва. Аргументът би могъл да бъде, че още през септември 2025 г. е направено предложение за увеличение на цената на билета за еднократно пътуване (купуван от водача) с 6 стотинки, считано от 1 януари 2026 г., като това предложение е било одобрено от Общинския съвет.

          Двоен стандарт при държавните такси

          Докато НАП следи за отклонения от няколко евроцента в Бургас, вниманието на обществото е насочено и към рязкото повишаване на таксите за издаване на лични документи от страна на държавата. От началото на 2026 г. МВР увеличи цените на административните услуги с над 60%.

          Най-масовата услуга – обикновена поръчка за лична карта – поскъпна от 18 лв. на 15.34 евро (30 лв.). При експресната поръчка цената скача от 90 лв. на 77 евро (150 лв.), а бързата поръчка вече струва 30.86 евро (60 лв.), в сравнение с досегашните 35 лв.

          От вътрешното министерство обосновават скока с въвеждането на нови технологии – документи с вграден чип и биометрични данни, които улесняват преминаването през границите в ЕС. Въпреки това остава въпросът дали подобно драстично увеличение е в синхрон със Закона за въвеждане на еврото, който забранява необоснованото вдигане на цени.

