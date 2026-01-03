„Европейски шампиони на Южна Америка“: Безсмъртните реплики на Димитър Пенев

На 80-годишна възраст ни напусна Димитър Пенев – легендарният „Стратег“, извел националния отбор до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 г.

Освен като архитект на най-големия ни футболен триумф, Пенев ще остане завинаги в народната памет и със своя уникален изказ, неподражаем хумор и култови реплики, превърнали се в част от българския спортен фолклор.

Най-незабравимите лафове на „Стратега от Мировяне“

„Закъснях с промените. Видя се влизането на тези двамата (Благой Георгиев и Чавдар Янков) – и на оня третия (Христо Йовов). Трябва да благодаря на Жоро – вратаря, който спаси дузпа и още 1–2 гола.“ – След мач на националния отбор с Албания в Тирана

„Митал, Питал, това е – няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня…“ – За бившия собственик на ЦСКА Прамод Митал

„Испанците от Атлетико са опасни! Особено онова, къдравото – Киков. Имат и едно бразилче – Жмуньо, дето направо крие топката. Затова, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил – къдравото – ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде.“ – Преди ЦСКА – Атлетико Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.

„– Кременлиев, ти ще пазиш номер 11.

– Златков, ти ще си с Кантона.

– Ама те са един и същ човек!

– Тогава двамата ще се разберете някак си…“ – Разбор преди великия мач с Франция на „Парк де Пренс“, 1993 г.

„Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека привържениците знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си – това бяха жените, не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, ама завършихме 16-и от 16 отбора.“ – За престоя на националите на Мондиал ’94

„Знам ги много добре. Там са Марадоната и Кинаджи. Те са европейски шампиони на Южна Америка.“ – Преди мача с Аржентина в САЩ

„Не са нищо особено. Имат само двама нападатели – близнаци. Единият е на 26 години, другият на 27. С тях трябва да се внимава.“ – Представя бъдещия съперник Динамо Минск

„За какво ми е център-халф, като си имам четирима? Това са Илиев и Тунчев от ЦСКА, Пажин от Левски, отделно имам високия от Литекс, а и оня, дето не го пускат да играе в Левски. Караславов затова не го викам. На много хора звъня, ама това не значи нищо.“ – За селекцията в националния отбор

„Аз треньор отново? Не виждам какво лошо! Йохан Кройф почина, а после стана треньор на Каталуния.“ – За завръщанията си на скамейката

„Запознайте се с новия си другар. Иван Трифонов от Янтра. Абе не знам дали е Иван или Трифон, но трябва да му поогънем краката, щото са малко криви. Страх ме е да не му пробутат лесно топката между тях.“ – Представя Трифон Иванов пред отбора на ЦСКА, 1988 г.

„Момчета, днес ще играем по системата 4-4-3.“ След забележка, че така стават 12 души: „Абе сега ще играем или ще броим?“

„Срещу студените швеци ще ни е трудно, ама аз мисля, че все някак ще ги пробием. Длъжни сме, иначе феновете ще пробият мене…“ – Преди мач с Швеция

Въпрос: „Г-н Пенев, как ще неутрализирате Луис Гарсия и Аспе?“ Отговор: „Лесно. И тримата ги познавам отлично от записите. Луис е най-техничен, а Гарсия и Аспе са бавни, ама играят с умисъл.“ – Преди 1/8-финала с Мексико, САЩ ’94

„Златков, що му даваше на Баджо да прави каквото си иска с топката? Да не ти е баджанак?! Насо, ти добре изработи дузпата, ама оня – Костакурта ли е, Костахуйта ли е – само във врата ти дишаше…“ – След полуфинала с Италия на Мондиал ’94

„Дали войната още не е изстинала, дали влиза студен северен вятър в тази южна държава – и аз не знам. Учудващо е в края на февруари тук да бъде 5 градуса, че и нагоре” – След турне на ЦСКА в Либия, непосредствено след „Арабската пролет