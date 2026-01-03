НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела

          0
          10
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Поредица от изявления на високопоставени европейски държавници бяха направени след провеждането на военна операция от страна на САЩ във Венецуела. Лидерите на Стария континент следят ситуацията с повишено внимание.

          - Реклама -

          Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас информира, че е провела разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и с ръководителя на делегацията на ЕС в Каракас. „ЕС многократно е заявявал, че Николас Мадуро няма легитимност, и е защитавал мирен преход“, написа Калас в социалната мрежа X. Тя отправи и призив за стриктно спазване на международното право и Устава на ООН.

          Испанският премиер Педро Санчес увери, че неговото правителство „следи отблизо събитията във Венецуела“. В своята позиция в X той посочи, че испанските дипломатически представителства в страната функционират нормално, като същевременно настоя за „деескалация“ на напрежението.

          Белгийският външен министър Максим Прево също използва платформата X, за да съобщи, че посолството на Белгия в Богота е „напълно мобилизирано“ за реакция спрямо ситуацията. „Развитието на събитията се следи отблизо в координация с европейските ни партньори“, подчерта той.

          Нидерландия, чрез своя външен министър Давид ван Веел, определи ситуацията в Каракас като „неясна“. Министърът допълни, че страната му следи внимателно случващото се и поддържа постоянен контакт с посолството си във Венецуела.

          Междувременно от полското външно министерство обявиха, че се извършва проверка на броя на полските граждани, намиращи се на територията на латиноамериканската държава. Говорителят на ведомството Мачей Вевюр поясни: „Нямаме информация някой от нашите граждани да се нуждае от помощ. Повечето поляци във Венецуела пребивават там дългосрочно“.

          Поредица от изявления на високопоставени европейски държавници бяха направени след провеждането на военна операция от страна на САЩ във Венецуела. Лидерите на Стария континент следят ситуацията с повишено внимание.

          - Реклама -

          Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас информира, че е провела разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и с ръководителя на делегацията на ЕС в Каракас. „ЕС многократно е заявявал, че Николас Мадуро няма легитимност, и е защитавал мирен преход“, написа Калас в социалната мрежа X. Тя отправи и призив за стриктно спазване на международното право и Устава на ООН.

          Испанският премиер Педро Санчес увери, че неговото правителство „следи отблизо събитията във Венецуела“. В своята позиция в X той посочи, че испанските дипломатически представителства в страната функционират нормално, като същевременно настоя за „деескалация“ на напрежението.

          Белгийският външен министър Максим Прево също използва платформата X, за да съобщи, че посолството на Белгия в Богота е „напълно мобилизирано“ за реакция спрямо ситуацията. „Развитието на събитията се следи отблизо в координация с европейските ни партньори“, подчерта той.

          Нидерландия, чрез своя външен министър Давид ван Веел, определи ситуацията в Каракас като „неясна“. Министърът допълни, че страната му следи внимателно случващото се и поддържа постоянен контакт с посолството си във Венецуела.

          Междувременно от полското външно министерство обявиха, че се извършва проверка на броя на полските граждани, намиращи се на територията на латиноамериканската държава. Говорителят на ведомството Мачей Вевюр поясни: „Нямаме информация някой от нашите граждани да се нуждае от помощ. Повечето поляци във Венецуела пребивават там дългосрочно“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Асошиейтед прес“: Ударите са продължили по-малко от 30 минути

          Никола Павлов -
          Военните удари, нанесени през изминалата нощ от въоръжените сили на САЩ по територията на Венецуела, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес....
          Политика

          „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро?

          Никола Павлов -
          На фона на драматично ескалиралата ситуация във Венецуела Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро, за когото по-рано днес Доналд Тръмп заяви, че е бил...
          Война

          Венецуела настоява за доказателство от САЩ, че Николас Мадуро е жив

          Екип Евроком -
          Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес отправи официално искане към Съединените щати да предоставят доказателства, че президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions