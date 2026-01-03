Поредица от изявления на високопоставени европейски държавници бяха направени след провеждането на военна операция от страна на САЩ във Венецуела. Лидерите на Стария континент следят ситуацията с повишено внимание.

- Реклама -

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас информира, че е провела разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и с ръководителя на делегацията на ЕС в Каракас. „ЕС многократно е заявявал, че Николас Мадуро няма легитимност, и е защитавал мирен преход“, написа Калас в социалната мрежа X. Тя отправи и призив за стриктно спазване на международното право и Устава на ООН.

Испанският премиер Педро Санчес увери, че неговото правителство „следи отблизо събитията във Венецуела“. В своята позиция в X той посочи, че испанските дипломатически представителства в страната функционират нормално, като същевременно настоя за „деескалация“ на напрежението.

Белгийският външен министър Максим Прево също използва платформата X, за да съобщи, че посолството на Белгия в Богота е „напълно мобилизирано“ за реакция спрямо ситуацията. „Развитието на събитията се следи отблизо в координация с европейските ни партньори“, подчерта той.

Нидерландия, чрез своя външен министър Давид ван Веел, определи ситуацията в Каракас като „неясна“. Министърът допълни, че страната му следи внимателно случващото се и поддържа постоянен контакт с посолството си във Венецуела.

Междувременно от полското външно министерство обявиха, че се извършва проверка на броя на полските граждани, намиращи се на територията на латиноамериканската държава. Говорителят на ведомството Мачей Вевюр поясни: „Нямаме информация някой от нашите граждани да се нуждае от помощ. Повечето поляци във Венецуела пребивават там дългосрочно“.