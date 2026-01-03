Фатални пожари в първите дни на 2026-а: 73-годишна жена загина, възрастен мъж е с тежки изгаряния

Празничните дни в началото на 2026 година бяха белязани от вълна от пожари в цялата страна. Само за първите 48 часа са подадени 338 сигнала за огнени инциденти, при които двама души загинаха, а най-малко четирима са ранени, сочат данни на службите за пожарна безопасност.

► Трагедията в Бургаско

Едни от най-тежките инциденти са регистрирани в Бургаска област, където три къщи са изгорели. В село Константиново 84-годишен мъж е пострадал тежко в първите часове на Новата година. При опит да запали печката си рано сутринта, по невнимание той е подпалил дрехите си, а пламъците са обхванали тялото му.

Пострадалият е бил транспортиран по спешност в болница в Бургас, а впоследствие и в клиниката по изгаряния във Варна. По информация на лекарите състоянието му към момента е стабилизирано и се оценява като добро.

► Фатален инцидент в село Билка

Много по-драматично е завършил пожарът в руенското село Билка, където 73-годишната баба Емине е загубила живота си. Огънят е избухнал при опит за запалване на печка на дърва, като за минути пламъците са обхванали целия ѝ дом.

Съседи разказват, че пожарът се е разраснал изключително бързо.

„Пада таванът и не може да излезе. До последно се надявахме, че може да е излязла, тъй като вратата изглеждаше отворена, но се оказа, че тя просто е изгоряла“, споделят свидетели на трагедията.

По данни на разследващите жената най-вероятно е била обгазена от гъстия дим, преди огънят да изпепели постройката. Сигналът на телефон 112 е подаден около 6:30 часа сутринта, но пристигналите екипи не са успели да я спасят.

► Основна причина – неправилно боравене с печки

И в двата случая като основна причина се посочва неправилно боравене с отоплителни уреди на твърдо гориво. Данните от началото на годината показват, че празничните дни често носят не само радост, но и тежки трагедии, особено сред възрастните хора.

Статистиката за броя на пожарите и пострадалите продължава да се актуализира, а от пожарната отново призовават за изключителна предпазливост при използване на печки, комини и запалителни материали.