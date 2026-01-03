Генералният секретар на ООН: САЩ създават опасен прецедент

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на Съединените щати във Венецуела, които създават „опасен прецедент“. Това съобщи говорителят му Стефан Дюжарик в официално изявление, цитирано от Ройтерс.
- Реклама -
Акцент върху международното право
От името на генералния секретар беше подчертано, че спазването на международните норми е задължение за всички държави.
„Правилата не са били спазени“
Говорителят на Гутериш изрази ясно безпокойството на ръководителя на ООН относно начина, по който е проведена операцията.
РИА Новости допълни, позовавайки се на свой източник, че в понеделник сутринта ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на Съединените щати във Венецуела, които създават „опасен прецедент“. Това съобщи говорителят му Стефан Дюжарик в официално изявление, цитирано от Ройтерс.
- Реклама -
Акцент върху международното право
От името на генералния секретар беше подчертано, че спазването на международните норми е задължение за всички държави.
„Правилата не са били спазени“
Говорителят на Гутериш изрази ясно безпокойството на ръководителя на ООН относно начина, по който е проведена операцията.
РИА Новости допълни, позовавайки се на свой източник, че в понеделник сутринта ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност.