НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Генералният секретар на ООН: САЩ създават опасен прецедент

          0
          136
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на Съединените щати във Венецуела, които създават „опасен прецедент“. Това съобщи говорителят му Стефан Дюжарик в официално изявление, цитирано от Ройтерс.

          - Реклама -

          Акцент върху международното право

          От името на генералния секретар беше подчертано, че спазването на международните норми е задължение за всички държави.

          „Генералният секретар продължава да подчертава важността на пълното спазване – от всички – на международното право, включително на Устава на Организацията на обединените нации“, се казва в изявлението.

          „Правилата не са били спазени“

          Говорителят на Гутериш изрази ясно безпокойството на ръководителя на ООН относно начина, по който е проведена операцията.

          „Той е дълбоко обезпокоен, че правилата на международното право не са били спазени“, заяви Стефан Дюжарик.

          РИА Новости допълни, позовавайки се на свой източник, че в понеделник сутринта ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност.

          Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ) Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на Съединените щати във Венецуела, които създават „опасен прецедент“. Това съобщи говорителят му Стефан Дюжарик в официално изявление, цитирано от Ройтерс.

          - Реклама -

          Акцент върху международното право

          От името на генералния секретар беше подчертано, че спазването на международните норми е задължение за всички държави.

          „Генералният секретар продължава да подчертава важността на пълното спазване – от всички – на международното право, включително на Устава на Организацията на обединените нации“, се казва в изявлението.

          „Правилата не са били спазени“

          Говорителят на Гутериш изрази ясно безпокойството на ръководителя на ООН относно начина, по който е проведена операцията.

          „Той е дълбоко обезпокоен, че правилата на международното право не са били спазени“, заяви Стефан Дюжарик.

          РИА Новости допълни, позовавайки се на свой източник, че в понеделник сутринта ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност.

          Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ) Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след пленяването му (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че венецуелският президент е бил отведен в САЩ с кораба "Иво Джима" и пусна снимка на Николас Мадуро. На...
          Война

          ОБРАТ! NYT: Вицепрезидентът Делси Родригес е в Каракас

          Никола Павлов -
          Появи се противоречива информация за местонахождението на венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, след последните събития във Венецуела и ареста на президента Николас Мадуро. New York Times:...
          Политика

          Мачадо: Победителят от изборите през 2024 г. трябва да стане президент

          Никола Павлов -
          Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че опозиционният кандидат Едмундо Гонсалес Урутия трябва незабавно да поеме президентския пост във Венецуела. По думите ѝ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions