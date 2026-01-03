Генералният секретар на ООН: САЩ създават опасен прецедент

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на Съединените щати във Венецуела, които създават „опасен прецедент“. Това съобщи говорителят му Стефан Дюжарик в официално изявление, цитирано от Ройтерс.

Акцент върху международното право

От името на генералния секретар беше подчертано, че спазването на международните норми е задължение за всички държави.

„Генералният секретар продължава да подчертава важността на пълното спазване – от всички – на международното право, включително на Устава на Организацията на обединените нации“, се казва в изявлението.

„Правилата не са били спазени“

Говорителят на Гутериш изрази ясно безпокойството на ръководителя на ООН относно начина, по който е проведена операцията.

„Той е дълбоко обезпокоен, че правилата на международното право не са били спазени“, заяви Стефан Дюжарик.

РИА Новости допълни, позовавайки се на свой източник, че в понеделник сутринта ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност.