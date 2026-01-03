НА ЖИВО
          Христо Стоичков: Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!

          Носителят на Златната топка изрази своята тъга по повод внезапната кончина на Димитър Пенев

          Снимка: www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov
          Легендата на европейския футбол – Христо Стоичков, написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор Димитър Пенев. Стратега от Мировяне ни напусна на 80 години в събота, 3 януари 2026 г. 

          Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те постигат и незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ. 

          „Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен“, написа Стоичков в социалните мрежи в минутите след анонса на трагичната новина.

