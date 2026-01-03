Изненадваща реакция от Франция на американската операция срещу Венецуела

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Николас Мадуро е лишил венецуелския народ от основните му свободи, като е нарушил достойнството му и правото му на самоопределение. Коментарът му е по повод залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските военни.
Принципна позиция на Париж
В публикация в социалната мрежа X Жан-Ноел Баро подчерта, че Франция последователно защитава суверенитета на венецуелския народ, включително чрез посреднически усилия.
Критика към употребата на сила
Френският външен министър заяви ясно, че военната операция, довела до залавянето на Мадуро, нарушава основен принцип на международното право.
Той допълни, че трайно политическо решение не може да бъде наложено отвън:
Предупреждение към постоянните членове на Съвета за сигурност
Баро отправи и остро предупреждение относно поведението на държавите, които носят особена отговорност за световната сигурност.
Ангажимент към Устава на ООН
Френският външен министър завършва позицията си с категорично подчертаване на международните принципи, които Париж защитава.
