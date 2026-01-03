НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Изненадваща реакция от Франция на американската операция срещу Венецуела

          0
          174
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Николас Мадуро е лишил венецуелския народ от основните му свободи, като е нарушил достойнството му и правото му на самоопределение. Коментарът му е по повод залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските военни.

          - Реклама -

          Принципна позиция на Париж

          В публикация в социалната мрежа X Жан-Ноел Баро подчерта, че Франция последователно защитава суверенитета на венецуелския народ, включително чрез посреднически усилия.

          „Франция последователно работи, особено чрез посредническите си усилия, за да защити суверенитета на венецуелския народ, чийто глас трябва да надделее“, написа той.

          Критика към употребата на сила

          Френският външен министър заяви ясно, че военната операция, довела до залавянето на Мадуро, нарушава основен принцип на международното право.

          „Военната операция, довела до залавянето на Николас Мадуро, противоречи на принципа за неупотреба на сила, който е в основата на международното право“, подчерта Баро.

          Той допълни, че трайно политическо решение не може да бъде наложено отвън:

          „Франция отново заявява, че не може да се наложи трайно политическо решение отвън и че суверенните народи сами решават своето бъдеще“.

          Съседна на Венецуела страна: Има цивилни жертви, готвим се за бежанска вълна (ВИДЕО) Съседна на Венецуела страна: Има цивилни жертви, готвим се за бежанска вълна (ВИДЕО)

          Предупреждение към постоянните членове на Съвета за сигурност

          Баро отправи и остро предупреждение относно поведението на държавите, които носят особена отговорност за световната сигурност.

          „Нарастващите нарушения на този принцип от страна на държави, на които е поверена основната отговорност да бъдат постоянни членове на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, ще имат сериозни последици за световната сигурност, без да пощадят никого“, заяви той.

          Ангажимент към Устава на ООН

          Френският външен министър завършва позицията си с категорично подчертаване на международните принципи, които Париж защитава.

          „Поучена от историята, Франция се готви за това, но не може да го приеме. Тя отново заявява ангажимента си към Устава на Организацията на обединените нации, който трябва да продължи да ръководи международните действия на държавите, винаги и навсякъде“, написа още Жан-Ноел Баро.

          Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ) Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)

          Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Николас Мадуро е лишил венецуелския народ от основните му свободи, като е нарушил достойнството му и правото му на самоопределение. Коментарът му е по повод залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските военни.

          - Реклама -

          Принципна позиция на Париж

          В публикация в социалната мрежа X Жан-Ноел Баро подчерта, че Франция последователно защитава суверенитета на венецуелския народ, включително чрез посреднически усилия.

          „Франция последователно работи, особено чрез посредническите си усилия, за да защити суверенитета на венецуелския народ, чийто глас трябва да надделее“, написа той.

          Критика към употребата на сила

          Френският външен министър заяви ясно, че военната операция, довела до залавянето на Мадуро, нарушава основен принцип на международното право.

          „Военната операция, довела до залавянето на Николас Мадуро, противоречи на принципа за неупотреба на сила, който е в основата на международното право“, подчерта Баро.

          Той допълни, че трайно политическо решение не може да бъде наложено отвън:

          „Франция отново заявява, че не може да се наложи трайно политическо решение отвън и че суверенните народи сами решават своето бъдеще“.

          Съседна на Венецуела страна: Има цивилни жертви, готвим се за бежанска вълна (ВИДЕО) Съседна на Венецуела страна: Има цивилни жертви, готвим се за бежанска вълна (ВИДЕО)

          Предупреждение към постоянните членове на Съвета за сигурност

          Баро отправи и остро предупреждение относно поведението на държавите, които носят особена отговорност за световната сигурност.

          „Нарастващите нарушения на този принцип от страна на държави, на които е поверена основната отговорност да бъдат постоянни членове на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, ще имат сериозни последици за световната сигурност, без да пощадят никого“, заяви той.

          Ангажимент към Устава на ООН

          Френският външен министър завършва позицията си с категорично подчертаване на международните принципи, които Париж защитава.

          „Поучена от историята, Франция се готви за това, но не може да го приеме. Тя отново заявява ангажимента си към Устава на Организацията на обединените нации, който трябва да продължи да ръководи международните действия на държавите, винаги и навсякъде“, написа още Жан-Ноел Баро.

          Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ) Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Ройтерс“: И вицепрезидентката на Венецуела не е в страната

          Никола Павлов -
          Вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес се намира в Русия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители от най-близкото ѝ обкръжение, запознати с придвижванията ѝ. Новината идва...
          Политика

          Костадинов: Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

          Никола Павлов -
          Председателят на Възраждане Костадин Костадинов излезе с остра позиция във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро....
          Война

          Тръмп обяви подробности за пленяването на Мадуро: Гледах го на живо

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че още преди седмица е призовал венецуелския президент Николас Мадуро да се предаде, а операцията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions