Изненадваща реакция от Франция на американската операция срещу Венецуела

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Николас Мадуро е лишил венецуелския народ от основните му свободи, като е нарушил достойнството му и правото му на самоопределение. Коментарът му е по повод залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските военни.

Принципна позиция на Париж

В публикация в социалната мрежа X Жан-Ноел Баро подчерта, че Франция последователно защитава суверенитета на венецуелския народ, включително чрез посреднически усилия.

„Франция последователно работи, особено чрез посредническите си усилия, за да защити суверенитета на венецуелския народ, чийто глас трябва да надделее“, написа той.

Критика към употребата на сила

Френският външен министър заяви ясно, че военната операция, довела до залавянето на Мадуро, нарушава основен принцип на международното право.

„Военната операция, довела до залавянето на Николас Мадуро, противоречи на принципа за неупотреба на сила, който е в основата на международното право“, подчерта Баро.

Той допълни, че трайно политическо решение не може да бъде наложено отвън:

„Франция отново заявява, че не може да се наложи трайно политическо решение отвън и че суверенните народи сами решават своето бъдеще“.

Предупреждение към постоянните членове на Съвета за сигурност

Баро отправи и остро предупреждение относно поведението на държавите, които носят особена отговорност за световната сигурност.

„Нарастващите нарушения на този принцип от страна на държави, на които е поверена основната отговорност да бъдат постоянни членове на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, ще имат сериозни последици за световната сигурност, без да пощадят никого“, заяви той.

Ангажимент към Устава на ООН

Френският външен министър завършва позицията си с категорично подчертаване на международните принципи, които Париж защитава.