ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след пленяването му (НА ЖИВО)

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че венецуелският президент е бил отведен в САЩ с кораба „Иво Джима“ и пусна снимка на Николас Мадуро. На нея той е изобразен с тъмни очила.

В момента се очаква изказване на Тръмп от имението му в Мар-а-Лаго, Флорида.

Следете на живо тук: