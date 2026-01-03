НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след пленяването му (НА ЖИВО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че венецуелският президент е бил отведен в САЩ с кораба „Иво Джима“ и пусна снимка на Николас Мадуро. На нея той е изобразен с тъмни очила.

          В момента се очаква изказване на Тръмп от имението му в Мар-а-Лаго, Флорида.

          Следете на живо тук:

          Война

          Ал Джазира: Когато Русия го прави, европейските лидери го наричат агресия. Когато Съединените щати го правят – това е „сложно"

          Никола Павлов
          Европейските реакции на операцията на САЩ във Венецуела се отличават не толкова с това, което казват, а с това, което премълчават. Това коментира Рори...
          Война

          Генералният секретар на ООН: САЩ създават опасен прецедент

          Никола Павлов
          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на Съединените щати във Венецуела, които създават „опасен прецедент“. Това съобщи говорителят му...
          Война

          ОБРАТ! NYT: Вицепрезидентът Делси Родригес е в Каракас

          Никола Павлов
          Появи се противоречива информация за местонахождението на венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, след последните събития във Венецуела и ареста на президента Николас Мадуро. New York Times:...

          1. Е, САЩисия си показа рогата…
            Значи няма силата да спре вноса на наркотици в САЩ, но има силата да нападне суверенна държава и да отвлече държавният глава !
            Сега си представете как венецуелци отвличат Доналд Тръмп и съпругата му и ги откарват във Венецуела, за да ги съдят за това, че са нападнали страната им и са отвлекли държавният им глава и съпругата му.
            Явно Тръмп не иска да умре от естествена смърт…
            И тези приказки за наркотиците да си ги говорят за наивниците, което ще им повярват. Напълно съм убеден, че без благословията на властта в САЩисия няма как да бъдат внасяни на стотици в тази велика държава!
            Цялата дандания е заради огромните природни богатства на Венецуела, които ще бъдат изсмукани в името на благоденствието на САЩисия.

