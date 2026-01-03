ИЗВЪНРЕДНО: Тръмп пусна първа снимка на Мадуро след пленяването му (НА ЖИВО)

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че венецуелският президент е бил отведен в САЩ с кораба „Иво Джима“ и пусна снимка на Николас Мадуро. На нея той е изобразен с тъмни очила.
В момента се очаква изказване на Тръмп от имението му в Мар-а-Лаго, Флорида.
Следете на живо тук:
Е, САЩисия си показа рогата…
Значи няма силата да спре вноса на наркотици в САЩ, но има силата да нападне суверенна държава и да отвлече държавният глава !
Сега си представете как венецуелци отвличат Доналд Тръмп и съпругата му и ги откарват във Венецуела, за да ги съдят за това, че са нападнали страната им и са отвлекли държавният им глава и съпругата му.
Явно Тръмп не иска да умре от естествена смърт…
И тези приказки за наркотиците да си ги говорят за наивниците, което ще им повярват. Напълно съм убеден, че без благословията на властта в САЩисия няма как да бъдат внасяни на стотици в тази велика държава!
Цялата дандания е заради огромните природни богатства на Венецуела, които ще бъдат изсмукани в името на благоденствието на САЩисия.