Кметът на Ню Йорк: Залавянето на Мадуро е акт на война

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че е бил информиран за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, както и за планираното им изправяне пред федерален съд в Ню Йорк.

„Едностранното нападение срещу суверенна нация е акт на война и нарушение на федералното и международното право", написа Мамдани.

Той подчерта, че според него става дума за очевиден опит за смяна на режима, който има последици не само извън Съединените щати, но и вътре в страната.