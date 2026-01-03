Кметът на Ню Йорк: Залавянето на Мадуро е акт на война

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че е бил информиран за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, както и за планираното им изправяне пред федерален съд в Ню Йорк.
Той подчерта, че според него става дума за очевиден опит за смяна на режима, който има последици не само извън Съединените щати, но и вътре в страната.
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че е бил информиран за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, както и за планираното им изправяне пред федерален съд в Ню Йорк.
Той подчерта, че според него става дума за очевиден опит за смяна на режима, който има последици не само извън Съединените щати, но и вътре в страната.