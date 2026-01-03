НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Кметът на Ню Йорк: Залавянето на Мадуро е акт на война

          0
          2
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че е бил информиран за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, както и за планираното им изправяне пред федерален съд в Ню Йорк.

          „Едностранното нападение срещу суверенна нация е акт на война и нарушение на федералното и международното право“, написа Мамдани.

          - Реклама -

          Той подчерта, че според него става дума за очевиден опит за смяна на режима, който има последици не само извън Съединените щати, но и вътре в страната.

          „Това очевидно преследване на смяна на режима не засяга само тези в чужбина, но и пряко засяга нюйоркчани, включително десетки хиляди венецуелци, които наричат този град свой дом“, добави кметът на Ню Йорк.

          Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че е бил информиран за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, както и за планираното им изправяне пред федерален съд в Ню Йорк.

          „Едностранното нападение срещу суверенна нация е акт на война и нарушение на федералното и международното право“, написа Мамдани.

          - Реклама -

          Той подчерта, че според него става дума за очевиден опит за смяна на режима, който има последици не само извън Съединените щати, но и вътре в страната.

          „Това очевидно преследване на смяна на режима не засяга само тези в чужбина, но и пряко засяга нюйоркчани, включително десетки хиляди венецуелци, които наричат този град свой дом“, добави кметът на Ню Йорк.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Разследват звукоизолационната пяна след смъртоносния пожар в бар в Кран-Монтана

          Красимир Попов -
          Звукоизолационната пяна, покривала тавана на бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който пламна в новогодишната нощ и отне живота на 40 души, е във...
          Политика

          Протест пред американското посолство в Рим срещу действията на САЩ във Венецуела

          Красимир Попов -
          Няколкостотин протестиращи се събраха под проливния дъжд пред посолството на Съединените щати в Рим, развявайки венецуелски знамена и осъждайки това, което определиха като „международни...
          Политика

          Макрон: Венецуелският народ вече е свободен след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Венецуелският народ вече е свободен от диктатурата на Николас Мадуро и може само да се радва.Това написа в социалната мрежа X френският президент Еманюел...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions