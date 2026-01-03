НА ЖИВО
          Кошмарна новина! Почина Димитър Пенев

          Треньор номер 1 на българския футбол за изминалия век е издъхнал днес преди обяд

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Отиде си легендарният Димитър Пенев! Великият треньор е издъхнал на 3-ти януари преди обяд. Припомняме, че на 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години.

          До последно Пенев беше близо до любимия си клуб ЦСКА и следеше отблизо как протича строителството на стадиона на „армейците“ в Борисовата градина. Пената бе уважаван от всички и безспорно бе една от най-големите личности на българския футбол.

          Димитър Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор до най-големия успех – паметното четвърто място в САЩ и спечелените бронзови медали. Стратега води България и на европейското първенство в Англия през 1996 година.

          Заради редицата си успехи той бе избран за Tреньор №1 на ХХ век в българския футбол.

