Косово подкрепи операцията на САЩ във Венецуела, наредена от президента Доналд Тръмп

Премиерът на Косово Албин Курти и президентът Вьоса Османи изразиха силната си подкрепа за операцията на Съединените щати във Венецуела, наредена от президента на САЩ Доналд Тръмп.
- Реклама -
Албин Курти, който се идентифицира със „суверенна левица“, а партията му „Самоопределение“ е свързана с европейското и международно социалдемократическо семейство, написа в официална позиция:
Той подчерта още, че Косово е стратегически съюзник на САЩ и НАТО и напълно подкрепя борбата срещу трафика на наркотици и атаките срещу западните демократични ценности.
Курти добави, че „някои регионални участници непрекъснато се стремят да провокират ситуации на несигурност чрез хибридни, престъпни, терористични и военни действия“ – послание, което ясно се възприема като насочено към Сърбия, чиито лидери останаха мълчаливи относно събитията във Венецуела.
От своя страна президентът Вьоса Османи заяви, че:
Тя подчерта, че Косово добре разбира значението на американската решителност, като изрично напомни:
Подкрепата от страна на косовското ръководство идва на фона на остри международни реакции след американската военна операция във Венецуела и допълнително затвърждава тясното стратегическо партньорство между Прищина и Вашингтон.
Премиерът на Косово Албин Курти и президентът Вьоса Османи изразиха силната си подкрепа за операцията на Съединените щати във Венецуела, наредена от президента на САЩ Доналд Тръмп.
- Реклама -
Албин Курти, който се идентифицира със „суверенна левица“, а партията му „Самоопределение“ е свързана с европейското и международно социалдемократическо семейство, написа в официална позиция:
Той подчерта още, че Косово е стратегически съюзник на САЩ и НАТО и напълно подкрепя борбата срещу трафика на наркотици и атаките срещу западните демократични ценности.
Курти добави, че „някои регионални участници непрекъснато се стремят да провокират ситуации на несигурност чрез хибридни, престъпни, терористични и военни действия“ – послание, което ясно се възприема като насочено към Сърбия, чиито лидери останаха мълчаливи относно събитията във Венецуела.
От своя страна президентът Вьоса Османи заяви, че:
Тя подчерта, че Косово добре разбира значението на американската решителност, като изрично напомни:
Подкрепата от страна на косовското ръководство идва на фона на остри международни реакции след американската военна операция във Венецуела и допълнително затвърждава тясното стратегическо партньорство между Прищина и Вашингтон.