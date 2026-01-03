НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Косово подкрепи операцията на САЩ във Венецуела, наредена от президента Доналд Тръмп

          0
          2
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Премиерът на Косово Албин Курти и президентът Вьоса Османи изразиха силната си подкрепа за операцията на Съединените щати във Венецуела, наредена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          Албин Курти, който се идентифицира със „суверенна левица“, а партията му „Самоопределение“ е свързана с европейското и международно социалдемократическо семейство, написа в официална позиция:

          „Република Косово подкрепя операцията на Съединените американски щати срещу наркотиците, водена от президента Доналд Тръмп, във Венецуела. Подвеждането под отговорност на държавните участници, замесени в трафика на наркотици, е от съществено значение за успеха на борбата срещу това явление.“

          Той подчерта още, че Косово е стратегически съюзник на САЩ и НАТО и напълно подкрепя борбата срещу трафика на наркотици и атаките срещу западните демократични ценности.

          Курти добави, че „някои регионални участници непрекъснато се стремят да провокират ситуации на несигурност чрез хибридни, престъпни, терористични и военни действия“ – послание, което ясно се възприема като насочено към Сърбия, чиито лидери останаха мълчаливи относно събитията във Венецуела.

          От своя страна президентът Вьоса Османи заяви, че:

          „Косово твърдо стои до Съединените щати и президента Доналд Тръмп в подкрепа на действията, предприети срещу наркотерористичния режим във Венецуела.“

          Тя подчерта, че Косово добре разбира значението на американската решителност, като изрично напомни:

          „Нашето освобождение е доказателство за това. Когато Америка води, ние сме гордо обединени, защото нашата колективна свобода зависи от това.“

          Подкрепата от страна на косовското ръководство идва на фона на остри международни реакции след американската военна операция във Венецуела и допълнително затвърждава тясното стратегическо партньорство между Прищина и Вашингтон.

          Премиерът на Косово Албин Курти и президентът Вьоса Османи изразиха силната си подкрепа за операцията на Съединените щати във Венецуела, наредена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          Албин Курти, който се идентифицира със „суверенна левица“, а партията му „Самоопределение“ е свързана с европейското и международно социалдемократическо семейство, написа в официална позиция:

          „Република Косово подкрепя операцията на Съединените американски щати срещу наркотиците, водена от президента Доналд Тръмп, във Венецуела. Подвеждането под отговорност на държавните участници, замесени в трафика на наркотици, е от съществено значение за успеха на борбата срещу това явление.“

          Той подчерта още, че Косово е стратегически съюзник на САЩ и НАТО и напълно подкрепя борбата срещу трафика на наркотици и атаките срещу западните демократични ценности.

          Курти добави, че „някои регионални участници непрекъснато се стремят да провокират ситуации на несигурност чрез хибридни, престъпни, терористични и военни действия“ – послание, което ясно се възприема като насочено към Сърбия, чиито лидери останаха мълчаливи относно събитията във Венецуела.

          От своя страна президентът Вьоса Османи заяви, че:

          „Косово твърдо стои до Съединените щати и президента Доналд Тръмп в подкрепа на действията, предприети срещу наркотерористичния режим във Венецуела.“

          Тя подчерта, че Косово добре разбира значението на американската решителност, като изрично напомни:

          „Нашето освобождение е доказателство за това. Когато Америка води, ние сме гордо обединени, защото нашата колективна свобода зависи от това.“

          Подкрепата от страна на косовското ръководство идва на фона на остри международни реакции след американската военна операция във Венецуела и допълнително затвърждава тясното стратегическо партньорство между Прищина и Вашингтон.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Рубио: Правителството в Куба трябва да е притеснено след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Кубинското правителство трябва да се тревожи след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Изказването беше направено...
          Политика

          Тръмп: САЩ ще поемат управлението на Венецуела до „безопасен политически преход“ след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела, докато бъде осъществен „безопасен политически преход“, след мащабна американска военна...
          Война

          САЩ повдигнаха тежки обвинения срещу Николас Мадуро, съпругата му и сина му за наркотрафик и наркотероризъм

          Красимир Попов -
          Федералните прокурори на САЩ обвиниха лидера на Венецуела Николас Мадуро, съпругата му Силия Флорес и пълнолетния му син Николас Ернесто Мадуро Гера в трафик...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions