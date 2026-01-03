Косово подкрепи операцията на САЩ във Венецуела, наредена от президента Доналд Тръмп

Премиерът на Косово Албин Курти и президентът Вьоса Османи изразиха силната си подкрепа за операцията на Съединените щати във Венецуела, наредена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Албин Курти, който се идентифицира със „суверенна левица“, а партията му „Самоопределение“ е свързана с европейското и международно социалдемократическо семейство, написа в официална позиция:

„Република Косово подкрепя операцията на Съединените американски щати срещу наркотиците, водена от президента Доналд Тръмп, във Венецуела. Подвеждането под отговорност на държавните участници, замесени в трафика на наркотици, е от съществено значение за успеха на борбата срещу това явление.“

Той подчерта още, че Косово е стратегически съюзник на САЩ и НАТО и напълно подкрепя борбата срещу трафика на наркотици и атаките срещу западните демократични ценности.

Курти добави, че „някои регионални участници непрекъснато се стремят да провокират ситуации на несигурност чрез хибридни, престъпни, терористични и военни действия“ – послание, което ясно се възприема като насочено към Сърбия, чиито лидери останаха мълчаливи относно събитията във Венецуела.

От своя страна президентът Вьоса Османи заяви, че:

„Косово твърдо стои до Съединените щати и президента Доналд Тръмп в подкрепа на действията, предприети срещу наркотерористичния режим във Венецуела.“

Тя подчерта, че Косово добре разбира значението на американската решителност, като изрично напомни:

„Нашето освобождение е доказателство за това. Когато Америка води, ние сме гордо обединени, защото нашата колективна свобода зависи от това.“

Подкрепата от страна на косовското ръководство идва на фона на остри международни реакции след американската военна операция във Венецуела и допълнително затвърждава тясното стратегическо партньорство между Прищина и Вашингтон.