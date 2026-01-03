Костадинов: Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

Председателят на Възраждане Костадин Костадинов излезе с остра позиция във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро. Коментарът беше публикуван в социалната мрежа Facebook.

„САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро", заявява Костадинов.

Искане за „незабавна и принципна“ реакция на ЕС

Според лидера на „Възраждане“ Европейският съюз трябва да реагира по абсолютно същия начин, по който е реагирал след началото на войната в Украйна. Той формулира четири конкретни очаквания:

1. Осъждане на агресията.

2. Налагане на санкции срещу САЩ.

3. Незабавна военна помощ за Венецуела.

4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.

„Не е особено трудно. Когато Русия нападна Украйна, еврокомисарите постъпиха по този начин. Сега би трябвало да имат същата реакция, нали?“, пише Костадинов.

Обвинения в двоен стандарт

В публикацията си той поставя акцент върху това, което определя като двойни стандарти в международната политика и реакциите на европейските институции.

„Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?“, пита риторично председателят на „Възраждане“.

Саркастични въпроси към опонентите у нас

Костадинов отправя и саркастични коментари към политическите си опоненти, които според него избирателно защитават суверенитета на държави.

„Родните еничари кога ще ходят да замерят с червена боя американското посолство заради това посегателство над суверенна държава?“