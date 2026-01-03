Костадинов: Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

Председателят на ВъзражданеКостадин Костадинов излезе с остра позиция във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро. Коментарът беше публикуван в социалната мрежа Facebook.
Искане за „незабавна и принципна“ реакция на ЕС
Според лидера на „Възраждане“ Европейският съюз трябва да реагира по абсолютно същия начин, по който е реагирал след началото на войната в Украйна. Той формулира четири конкретни очаквания:
1. Осъждане на агресията. 2. Налагане на санкции срещу САЩ. 3. Незабавна военна помощ за Венецуела. 4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.
Обвинения в двоен стандарт
В публикацията си той поставя акцент върху това, което определя като двойни стандарти в международната политика и реакциите на европейските институции.
Саркастични въпроси към опонентите у нас
Костадинов отправя и саркастични коментари към политическите си опоненти, които според него избирателно защитават суверенитета на държави.
