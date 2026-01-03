НА ЖИВО
          Политика

          Костадинов: Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на Възраждане Костадин Костадинов излезе с остра позиция във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро. Коментарът беше публикуван в социалната мрежа Facebook.

          „САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро“, заявява Костадинов.

          Искане за „незабавна и принципна“ реакция на ЕС

          Според лидера на „Възраждане“ Европейският съюз трябва да реагира по абсолютно същия начин, по който е реагирал след началото на войната в Украйна. Той формулира четири конкретни очаквания:

          1. Осъждане на агресията.
          2. Налагане на санкции срещу САЩ.
          3. Незабавна военна помощ за Венецуела.
          4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.

          „Не е особено трудно. Когато Русия нападна Украйна, еврокомисарите постъпиха по този начин. Сега би трябвало да имат същата реакция, нали?“, пише Костадинов.

          „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро? „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро?

          Обвинения в двоен стандарт

          В публикацията си той поставя акцент върху това, което определя като двойни стандарти в международната политика и реакциите на европейските институции.

          „Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?“, пита риторично председателят на „Възраждане“.

          Саркастични въпроси към опонентите у нас

          Костадинов отправя и саркастични коментари към политическите си опоненти, които според него избирателно защитават суверенитета на държави.

          „Родните еничари кога ще ходят да замерят с червена боя американското посолство заради това посегателство над суверенна държава?“

          „А Васко Ухото кога ще сложи венецуелското знаме на балкона си, до украинското?“

