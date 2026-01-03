Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов излезе с остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу плановете на управляващите за присъединяване на България към еврозоната. Според него едно от основните обещания на властта – че страната ще участва равноправно във вземането на решения, е лъжа.

Костадинов подкрепя тезата си с графика на заседанията на Европейската централна банка (ЕЦБ). „Видно от актуализирания график на заседанията на ЕЦБ, през февруари, юли, август и декември Димитър Радев няма да бъде на масата“, посочва той, визирайки управителя на БНБ.

Според лидера на „Възраждане“, това означава, че през една трета от годината държавата няма да има поглед върху процесите, засягащи нейните финанси. За останалите две трети от времето, Костадинов твърди, че България ще бъде единствено в ролята на наблюдател, докато „чужденци се разпореждат с нашите пари, нашите деца, нашите възрастни родители, баби и дядовци“.

В позицията си политикът използва силни думи, определяйки управляващите като „продажници“, чиято цел е да подчинят страната на чужда воля. Той изтъква, че ЕЦБ се управлява от наднационален съвет, а не от националните банки. „Решенията в него се взимат предварително, след което отделните марионетки от шиткойн зоната просто го узаконяват. Това е истината – на практика поробиха българските финанси“, заявява Костадинов.

Той завършва обръщението си с политическа заявка, свързана с предстоящия вот. Костадинов отбелязва, че „след точно 85 дни в България ще има избори“ и изразява увереност в победата на своята партия. Той обещава незабавно изваждане на страната от еврозоната, която нарича „шиткойн зона“, и призовава за възвръщане на свободата на България като пример за другите европейски народи.