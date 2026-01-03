НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Левски: Днес ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев

          "Изказваме своите искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК „ЦСКА“ и цялата футболна общност" - заявиха "сините"

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Левски поднесе съболезнования към семейството и близките на Димитър Пенев, към ЦСКА и цялата футболна общност след новината в събота, че легендата си е отишъл от този свят. 

          „Днес, на 80-годишна възраст, ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев.

          ПФК „Левски“ изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК „ЦСКА“ и цялата футболна общност.

          Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – както като футболист, така и като треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място на Световното първенство в САЩ.

          Двукратен носител на приза „Футболист №1 на България“, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година е обявен и за „Треньор №1 на България за ХХ век“.

          Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му“, написаха от Левски в социалните мрежи

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

