Левски: Днес ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев

Ръководството на Левски поднесе съболезнования към семейството и близките на Димитър Пенев, към ЦСКА и цялата футболна общност след новината в събота, че легендата си е отишъл от този свят.

„Днес, на 80-годишна възраст, ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев.

ПФК „Левски“ изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК „ЦСКА“ и цялата футболна общност.

Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – както като футболист, така и като треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място на Световното първенство в САЩ.

Двукратен носител на приза „Футболист №1 на България“, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година е обявен и за „Треньор №1 на България за ХХ век“.

Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му“, написаха от Левски в социалните мрежи