      събота, 03.01.26
          Любо Пенев: Чичо, днес болката е тиха, но дълбока

          Ел Голеадор, който се бори с тежко онкологично заболяване, разчувства мрежата с трогателни думи за Пената

          Любослав Пенев намери сили да се прости с чичо си – Димитър, който напусна този свят на 80 години. Любо се бори с напреднал стадий от рак в германска клиника. Ето какво написа той:

          „Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.

          Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.

          За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

          В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

          Поклон пред светлата ти памет.

          Почивай в мир, ЧИЧО!“

