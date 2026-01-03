Любо Пенев: Чичо, днес болката е тиха, но дълбока

Любослав Пенев намери сили да се прости с чичо си – Димитър, който напусна този свят на 80 години. Любо се бори с напреднал стадий от рак в германска клиника. Ето какво написа той:

- Реклама -

„Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.

Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.

За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Поклон пред светлата ти памет.

Почивай в мир, ЧИЧО!“