Мачадо: Победителят от изборите през 2024 г. трябва да стане президент

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че опозиционният кандидат Едмундо Гонсалес Урутия трябва незабавно да поеме президентския пост във Венецуела.

По думите ѝ Едмундо Гонсалес Урутия е реалният победител на президентските избори през 2024 година, според оценките на опозицията, Съединените щати и международни наблюдатели.

„Гонсалес Урутия, който според опозицията, Съединените щати и международните наблюдатели спечели изборите през 2024 г., трябва да поеме президентския пост“, заяви Мачадо.

Ангажимент за възстановяване на реда и освобождаване на политически затворници

Мария Корина Мачадо подчерта, че венецуелската опозиция е ангажирана с възстановяването на реда в страната, както и с освобождаването на всички политически затворници, задържани по време на управлението на Николас Мадуро.

„Опозицията е готова да възстанови реда и да върне свободата на политическите затворници“, посочи тя.

„Часът на свободата настъпи“

В публикация в социалната мрежа X Мачадо се обърна директно към гражданите на Венецуела с емоционален призив: