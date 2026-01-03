НА ЖИВО
          Мачадо: Победителят от изборите през 2024 г. трябва да стане президент

          Снимка: Фейсбук
          Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че опозиционният кандидат Едмундо Гонсалес Урутия трябва незабавно да поеме президентския пост във Венецуела.

          По думите ѝ Едмундо Гонсалес Урутия е реалният победител на президентските избори през 2024 година, според оценките на опозицията, Съединените щати и международни наблюдатели.

          „Гонсалес Урутия, който според опозицията, Съединените щати и международните наблюдатели спечели изборите през 2024 г., трябва да поеме президентския пост“, заяви Мачадо.

          Ангажимент за възстановяване на реда и освобождаване на политически затворници

          Мария Корина Мачадо подчерта, че венецуелската опозиция е ангажирана с възстановяването на реда в страната, както и с освобождаването на всички политически затворници, задържани по време на управлението на Николас Мадуро.

          „Ройтерс“: И вицепрезидентката на Венецуела не е в страната „Ройтерс“: И вицепрезидентката на Венецуела не е в страната

          „Опозицията е готова да възстанови реда и да върне свободата на политическите затворници“, посочи тя.

          „Часът на свободата настъпи“

          В публикация в социалната мрежа X Мачадо се обърна директно към гражданите на Венецуела с емоционален призив:

          „Венецуелци, часът на свободата настъпи“, написа тя.

