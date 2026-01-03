НА ЖИВО
          Мадуро обяви извънредно положение и мобилизация след военни удари на САЩ по Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Венецуела Николас Мадуро подписа указ за въвеждане на извънредно положение в цялата страна в отговор на военна атака срещу държавата. Новината бе съобщена от министъра на външните работи Иван Хил чрез канала му в Telegram.

          Външното министерство на латиноамериканската страна обвини директно Съединените щати за нападението. В официалното изявление се подчертава, че републиката „отхвърля, осъжда и порицава“ военната агресия, извършена от правителството на САЩ. Според властите в Каракас, ударите са засегнали граждански и военни райони в столицата, както и в щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.

          Дипломатическото ведомство определи действията като грубо нарушение на Устава на ООН, „особено на членове 1 и 2, които закрепват зачитането на суверенитета, юридическото равенство на държавите и забраната за употреба на сила“. Властите предупреждават, че подобна агресия застрашава мира и стабилността в Латинска Америка и Карибския басейн.

          Междувременно Fox News, позовавайки се на свои източници, съобщи, че американската армия е потвърдила нанасянето на удари по територията на Венецуела.

          Според венецуелското правителство, целта на нападението е овладяване на стратегическите ресурси на страната – нефт и полезни изкопаеми, както и опит за насилствено сриване на политическата независимост. В изявлението обаче се декларира увереност, че опитът за „смяна на режима“ ще се провали.

          „Николас Мадуро подписа и разпореди въвеждането в сила на указ за външно извънредно положениe на цялата територия на страната с цел защита на правата на населението, осигуряване на пълноценното функциониране на републиканските институции и незабавен преход към въоръжена борба. Цялата страна трябва да се мобилизира за разгромяване на тази империалистическа агресия“, гласи официалната позиция.

          Държавният глава е разпоредил незабавно разгръщане на командването на всеобхватната отбрана и на ръководните органи във всички щати и общини.

          По-рано медиите информираха за серия от експлозии в Каракас през нощта на 3 януари. Агенция AP предава, че са чути най-малко седем взрива и са забелязани ниско прелитащи самолети над столицата. Според Reuters южната част на града, намираща се в близост до голяма военна база, е останала без електричество.

