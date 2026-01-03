Макрон: Венецуелският народ вече е свободен след залавянето на Мадуро

Венецуелският народ вече е свободен от диктатурата на Николас Мадуро и може само да се радва. Това написа в социалната мрежа X френският президент Еманюел Макрон след залавянето на Мадуро от страна на САЩ през изминалата нощ.
Френският държавен глава изрази надежда, че Едмундо Гонсалес Урутия, избран за президент през 2024 г., ще може да осигури този преход възможно най-бързо.
