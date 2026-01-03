НА ЖИВО
          Макрон: Венецуелският народ вече е свободен след залавянето на Мадуро

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венецуелският народ вече е свободен от диктатурата на Николас Мадуро и може само да се радва.
          Това написа в социалната мрежа X френският президент Еманюел Макрон след залавянето на Мадуро от страна на САЩ през изминалата нощ.

          „Със завземането на властта и потъпкването на основните свободи, Николас Мадуро сериозно посегна на достойнството на собствения си народ. Предстоящият преход трябва да бъде мирен, демократичен и уважаващ волята на венецуелския народ“, заяви Макрон.

          Френският държавен глава изрази надежда, че Едмундо Гонсалес Урутия, избран за президент през 2024 г., ще може да осигури този преход възможно най-бързо.

          „В момента водя разговори с нашите партньори в региона. Франция е напълно мобилизирана и бдителна, особено за да гарантира безопасността на своите граждани през тези несигурни времена“, написа още Макрон.

