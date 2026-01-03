Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че изоставя „Америка на първо място“ заради Венецуела

Членът на Камарата на представителите Марджъри Тейлър Грийн, която тази седмица напуска Конгреса след разногласия с президента Доналд Тръмп, заяви, че администрацията се отказва от кредото „Америка на първо място“, планирайки да поеме управлението на Венецуела, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“.

- Реклама -

Според Грийн Тръмп пренебрегва належащи вътрешни проблеми, като разходите за здравеопазване, за сметка на скъпи интервенции в чужбина. Тя твърди още, че планираното американско поемане на венецуелската петролна индустрия има за цел да гарантира енергийни доставки преди евентуален военен конфликт с Иран.

„Това е, което много в MAGA мислеха, че ще прекратят. Сгрешихме“, написа тя в X.

„Сега ‘управляваме’ Венецуела… Америка на първо място!!!“, добави тя иронично.

На въпрос по време на пресконференция как планът за Венецуела отговаря на принципа „Америка на първо място“, Тръмп защити позицията си, заявявайки: „Мисля, че е така, защото искаме да се обградим с добри съседи. Искаме стабилност. Искаме енергия.“

Критики отправи и Зохран Мамдани, новоизбраният кмет на Ню Йорк, който предупреди, че „явното преследване на смяна на режима“ не засяга само външната политика на САЩ.

„Това директно влияе на нюйоркчани, включително десетки хиляди венецуелци, които наричат този град свой дом“, заяви Мамдани.

Той допълни, че е бил информиран за плановете Николас Мадуро и съпругата му да бъдат държани под федерална охрана в Ню Йорк, където срещу тях са повдигнати обвинения във федерален съд.