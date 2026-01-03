Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че изоставя „Америка на първо място“ заради Венецуела

Членът на Камарата на представителите Марджъри Тейлър Грийн, която тази седмица напуска Конгреса след разногласия с президента Доналд Тръмп, заяви, че администрацията се отказва от кредото „Америка на първо място“, планирайки да поеме управлението на Венецуела, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“.
- Реклама -
Според Грийн Тръмп пренебрегва належащи вътрешни проблеми, като разходите за здравеопазване, за сметка на скъпи интервенции в чужбина. Тя твърди още, че планираното американско поемане на венецуелската петролна индустрия има за цел да гарантира енергийни доставки преди евентуален военен конфликт с Иран.
На въпрос по време на пресконференция как планът за Венецуела отговаря на принципа „Америка на първо място“, Тръмп защити позицията си, заявявайки: „Мисля, че е така, защото искаме да се обградим с добри съседи. Искаме стабилност. Искаме енергия.“
Критики отправи и Зохран Мамдани, новоизбраният кмет на Ню Йорк, който предупреди, че „явното преследване на смяна на режима“ не засяга само външната политика на САЩ.
Той допълни, че е бил информиран за плановете Николас Мадуро и съпругата му да бъдат държани под федерална охрана в Ню Йорк, където срещу тях са повдигнати обвинения във федерален съд.
Членът на Камарата на представителите Марджъри Тейлър Грийн, която тази седмица напуска Конгреса след разногласия с президента Доналд Тръмп, заяви, че администрацията се отказва от кредото „Америка на първо място“, планирайки да поеме управлението на Венецуела, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“.
- Реклама -
Според Грийн Тръмп пренебрегва належащи вътрешни проблеми, като разходите за здравеопазване, за сметка на скъпи интервенции в чужбина. Тя твърди още, че планираното американско поемане на венецуелската петролна индустрия има за цел да гарантира енергийни доставки преди евентуален военен конфликт с Иран.
На въпрос по време на пресконференция как планът за Венецуела отговаря на принципа „Америка на първо място“, Тръмп защити позицията си, заявявайки: „Мисля, че е така, защото искаме да се обградим с добри съседи. Искаме стабилност. Искаме енергия.“
Критики отправи и Зохран Мамдани, новоизбраният кмет на Ню Йорк, който предупреди, че „явното преследване на смяна на режима“ не засяга само външната политика на САЩ.
Той допълни, че е бил информиран за плановете Николас Мадуро и съпругата му да бъдат държани под федерална охрана в Ню Йорк, където срещу тях са повдигнати обвинения във федерален съд.
Няма да ни забавят . Без армия, беЗ единен народ трагедия