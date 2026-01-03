НА ЖИВО
          Майкон: Убеден съм, че Левски може да е шампион след дълго време на чакане

          "Българският футбол е много физически и интензивен, а достигането на този резултат като краен защитник е отражение на ежедневна работа, силно фокусирана върху усъвършенстването" - добави бразилецът

          Снимка: БГНЕС
          Левият защитник на Левски – Майкон, сподели вярата си в потенциалния успех на отбора си в Първа лига през следващите месеци. Бразилецът спомогна с 4 попадения и 3 асистенции в 18 мача в Първа лига за първото място във временното класиране. 

          „Много съм щастлив, че преживявам този етап от кариерата си и мога да помогна на Левски за постигането на тези цифри. Българският футбол е много физически и интензивен, а достигането на този резултат като краен защитник е отражение на ежедневна работа, силно фокусирана върху усъвършенстването. Убеден съм, че нашият ежедневен труд може да донесе титлата на тима след дълго време на чакане“, заяви Майкон пред esporte.ig.br.

          „Представянето ми се затвърждава до голяма степен благодарение на колективната организация и действия, които показваме. Отборът ни е много фокусиран и конкурентен, което улеснява работата ми както в защита, така и в атака. Високо ценя усилията на всеки един от съотборниците ми, за да се постигне това постоянство“ – добави още той.

