Мерц: Мадуро доведе Венецуела до разруха, но действията на САЩ поставят сложни правни въпроси

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Николас Мадуро е „довел страната си до разруха“, след като Съединените щати изведоха венецуелския лидер от страната по време на операция в Каракас.

Мерц подчерта, че Германия не е признала последните президентски избори във Венецуела, тъй като те са били „манипулирани“, и допълни, че Мадуро е изиграл „проблематична роля в региона“, включително чрез „въвличането на Венецуела в наркотрафика“.

„Мадуро доведе страната си до разруха и изигра силно проблематична роля в региона“, заяви германският канцлер.

Канцлерът обърна внимание и на правните измерения на действията на САЩ, като отбеляза, че те са „сложни“ и че по принцип „международното право трябва да се прилага в отношенията между държавите“.

„Принципите на международното право трябва да важат за всички държави, независимо от обстоятелствата“, подчерта Мерц.

В заключение той заяви, че не бива да се допуска възникването на политическа нестабилност във Венецуела в настоящия момент, тъй като това би могло да задълбочи кризата в страната и в региона.