      събота, 03.01.26
          Начало Европа Политика

          Мерц: Мадуро доведе Венецуела до разруха, но действията на САЩ поставят сложни правни въпроси

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Николас Мадуро е „довел страната си до разруха“, след като Съединените щати изведоха венецуелския лидер от страната по време на операция в Каракас.

          Мерц подчерта, че Германия не е признала последните президентски избори във Венецуела, тъй като те са били „манипулирани“, и допълни, че Мадуро е изиграл „проблематична роля в региона“, включително чрез „въвличането на Венецуела в наркотрафика“.

          „Мадуро доведе страната си до разруха и изигра силно проблематична роля в региона“, заяви германският канцлер.

          Канцлерът обърна внимание и на правните измерения на действията на САЩ, като отбеляза, че те са „сложни“ и че по принцип „международното право трябва да се прилага в отношенията между държавите“.

          „Принципите на международното право трябва да важат за всички държави, независимо от обстоятелствата“, подчерта Мерц.

          В заключение той заяви, че не бива да се допуска възникването на политическа нестабилност във Венецуела в настоящия момент, тъй като това би могло да задълбочи кризата в страната и в региона.

          Последвайте Евроком в Google News

          Политика

          Стармър: Лондон няма да „пролее сълзи“ за залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще обсъди развиващата се ситуация във Венецуела с американските си партньори през следващите дни, като подчерта,...
          Инциденти

          Разследват звукоизолационната пяна след смъртоносния пожар в бар в Кран-Монтана

          Красимир Попов -
          Звукоизолационната пяна, покривала тавана на бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който пламна в новогодишната нощ и отне живота на 40 души, е във...
          Политика

          Макрон: Венецуелският народ вече е свободен след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Венецуелският народ вече е свободен от диктатурата на Николас Мадуро и може само да се радва.Това написа в социалната мрежа X френският президент Еманюел...

