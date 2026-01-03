Милан пак е лидер в Серия А

Милан се върна на върха в Серия А след минимален успех с 1:0 при визитата си на Каляри в първи мач от 18-ия кръг. Рафаел Леао реализира единственото попадение в 50-тата минута.

След успеха „росонерите“ са поне временно начело в класирането в Серия А с 38 точки.

Каляри е на 14-то място в класирането с 18 точки.

Интер може да си върне първото място в класирането, ако победи Болоня в неделя. „Нерадзурите“ имат две точки по-малко от градския си съперник Милан.