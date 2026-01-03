НА ЖИВО
          Милан пак е лидер в Серия А

          Единственото попадение за "росонерите" срещу Каляри реализира Рафа Леао през второто полувреме

          Снимка: БГНЕС
          Милан се върна на върха в Серия А след минимален успех с 1:0 при визитата си на Каляри в първи мач от 18-ия кръг. Рафаел Леао реализира единственото попадение в 50-тата минута. 

          След успеха „росонерите“ са поне временно начело в класирането в Серия А с 38 точки.

          Каляри е на 14-то място в класирането с 18 точки.

          Интер може да си върне първото място в класирането, ако победи Болоня в неделя. „Нерадзурите“ имат две точки по-малко от градския си съперник Милан.

