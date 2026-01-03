НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Мощни взривове разтърсиха Каракас на фона на напрежението между САЩ и Венецуела (НА ЖИВО)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Най-малко седем мощни експлозии са били чути малко след 2:00 часа сутринта в столицата на Венецуела – Каракас. По разкази на очевидци, цитирани от Ню Йорк Таймс, взривовете са били съпроводени от звуци, наподобяващи ниско прелитащи самолети и хеликоптери, а над града се е издигнал гъст дим.

          Според първоначалната информация димът е бил забелязан над голяма военна база, разположена в столицата, като експлозиите са регистрирани в южната и източната част на града.

          Извънредно положение и обвинения към САЩ

          След инцидентите президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната и обвини Съединените щати за извършването на военни удари.

          В официално изявление на Министерството на комуникациите на Венецуела се посочва, че страната категорично заклеймява и отхвърля американската „военна агресия“.

          От своя страна Белият дом към този момент отказва официален коментар по случая.

          Инцидентът се случва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела, като към момента няма официална информация за жертви или мащаба на нанесените щети.

