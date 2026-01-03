НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          МВнР пусна кризисна телефонна линия за българите във Венецуела

          0
          20
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Министерството на външните работи (МВнР) на Република България информира, че следи с повишено внимание развитието на обстановката във Венецуела. С основен приоритет гарантирането на сигурността на българските граждани в страната, ведомството обяви активирането на специализирана кризисна телефонна линия.

          - Реклама -

          Мярката цели да осигури необходимата координация и оказване на своевременно съдействие на сънародниците ни. От министерството уточняват, че се поддържа непрекъсната комуникация с българските дипломатически и консулски представителства.

          Отправена е препоръка към всички българи, намиращи се на територията на Венецуела, да спазват стриктно указанията на местните власти и да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби.

          За случаи, изискващи спешно съдействие, гражданите могат да се свържат с денонощния дежурен телефон на Дирекция „Ситуационен център“ към МВнР на номер: +359 893 339 616. Външното министерство поема ангажимент да продължи да информира своевременно за промените в ситуацията.

          Министерството на външните работи (МВнР) на Република България информира, че следи с повишено внимание развитието на обстановката във Венецуела. С основен приоритет гарантирането на сигурността на българските граждани в страната, ведомството обяви активирането на специализирана кризисна телефонна линия.

          - Реклама -

          Мярката цели да осигури необходимата координация и оказване на своевременно съдействие на сънародниците ни. От министерството уточняват, че се поддържа непрекъсната комуникация с българските дипломатически и консулски представителства.

          Отправена е препоръка към всички българи, намиращи се на територията на Венецуела, да спазват стриктно указанията на местните власти и да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби.

          За случаи, изискващи спешно съдействие, гражданите могат да се свържат с денонощния дежурен телефон на Дирекция „Ситуационен център“ към МВнР на номер: +359 893 339 616. Външното министерство поема ангажимент да продължи да информира своевременно за промените в ситуацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела

          Екип Евроком -
          Поредица от изявления на високопоставени европейски държавници бяха направени след провеждането на военна операция от страна на САЩ във Венецуела. Лидерите на Стария континент...
          Икономика

          Димитър Николов настоява за корекция на цената на билета в Бургас след акт на НАП

          Екип Евроком -
          Кметът на Бургас Димитър Николов призова ръководството на общинския превозвач „Бургасбус“ незабавно да коригира цената на билета за градския транспорт в полза на пътниците....
          Политика

          „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро?

          Никола Павлов -
          На фона на драматично ескалиралата ситуация във Венецуела Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро, за когото по-рано днес Доналд Тръмп заяви, че е бил...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions