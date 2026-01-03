Министерството на външните работи (МВнР) на Република България информира, че следи с повишено внимание развитието на обстановката във Венецуела. С основен приоритет гарантирането на сигурността на българските граждани в страната, ведомството обяви активирането на специализирана кризисна телефонна линия.

Мярката цели да осигури необходимата координация и оказване на своевременно съдействие на сънародниците ни. От министерството уточняват, че се поддържа непрекъсната комуникация с българските дипломатически и консулски представителства.

Отправена е препоръка към всички българи, намиращи се на територията на Венецуела, да спазват стриктно указанията на местните власти и да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби.

За случаи, изискващи спешно съдействие, гражданите могат да се свържат с денонощния дежурен телефон на Дирекция „Ситуационен център“ към МВнР на номер: +359 893 339 616. Външното министерство поема ангажимент да продължи да информира своевременно за промените в ситуацията.