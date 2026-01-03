МВнР с първа реакция: Създадена е кризисна линия за българите във Венецуела

Министерството на външните работи на Република България следи с повишено внимание развитието на обстановката във Венецуела, съобщиха от ведомството.

Активиран е кризисен механизъм

С оглед гарантиране сигурността на българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, МВнР е активирало специален кризисен телефон, чрез който се координират действията за оказване на необходимото съдействие.

Министерството поддържа постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, като ситуацията се наблюдава в реално време.

Призив към българските граждани

От МВнР отправят категоричен призив към всички български граждани в страната:

да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и стриктно да следват указанията на местните власти.

Контакти при необходимост от съдействие

При нужда от помощ или допълнителна информация, сънародниците ни могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ към МВнР:

📞 +359 893 339 616