Институционалният контрол по спазването на разпоредбите, свързани с въвеждането на еврото, продължава с пълна сила. Данъчните власти провеждат активна акция, чиято основна цел е предотвратяването на необосновано поскъпване на стоките в търговската мрежа.

- Реклама -

Съвместен екип е извършил инспекция заедно със служители на Националната агенция за приходите (НАП) в район „Южен“ в Пловдив. В контролните действия участие взимат и представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Инспекторите стриктно следят за правилното обозначение на стойността на продуктите по рафтовете. Основното изискване е цената в евро да бъде изписана на първо място, а тази в лева – на второ. Обект на ревизия е и коректността при издаването на касовите бележки.

Ключов елемент от проверките е установяването на евентуално необосновано покачване на цените, за което ще се изисква и проверява съответната документация. Предвидените санкции за нарушителите са сериозни, като глобите могат да достигнат размер до 100 000 лева.