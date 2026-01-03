НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          НАП и КЗП с масирани проверки за спекула с цените и правилата за еврото

          0
          10
          Снимка: offnews.bg
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Институционалният контрол по спазването на разпоредбите, свързани с въвеждането на еврото, продължава с пълна сила. Данъчните власти провеждат активна акция, чиято основна цел е предотвратяването на необосновано поскъпване на стоките в търговската мрежа.

          - Реклама -

          Съвместен екип е извършил инспекция заедно със служители на Националната агенция за приходите (НАП) в район „Южен“ в Пловдив. В контролните действия участие взимат и представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

          Инспекторите стриктно следят за правилното обозначение на стойността на продуктите по рафтовете. Основното изискване е цената в евро да бъде изписана на първо място, а тази в лева – на второ. Обект на ревизия е и коректността при издаването на касовите бележки.

          Ключов елемент от проверките е установяването на евентуално необосновано покачване на цените, за което ще се изисква и проверява съответната документация. Предвидените санкции за нарушителите са сериозни, като глобите могат да достигнат размер до 100 000 лева.

          Институционалният контрол по спазването на разпоредбите, свързани с въвеждането на еврото, продължава с пълна сила. Данъчните власти провеждат активна акция, чиято основна цел е предотвратяването на необосновано поскъпване на стоките в търговската мрежа.

          - Реклама -

          Съвместен екип е извършил инспекция заедно със служители на Националната агенция за приходите (НАП) в район „Южен“ в Пловдив. В контролните действия участие взимат и представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

          Инспекторите стриктно следят за правилното обозначение на стойността на продуктите по рафтовете. Основното изискване е цената в евро да бъде изписана на първо място, а тази в лева – на второ. Обект на ревизия е и коректността при издаването на касовите бележки.

          Ключов елемент от проверките е установяването на евентуално необосновано покачване на цените, за което ще се изисква и проверява съответната документация. Предвидените санкции за нарушителите са сериозни, като глобите могат да достигнат размер до 100 000 лева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро?

          Никола Павлов -
          На фона на драматично ескалиралата ситуация във Венецуела Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро, за когото по-рано днес Доналд Тръмп заяви, че е бил...
          Инциденти

          Силен вятър в София: Спряно е движението на трамваи, жена загина на Витоша

          Екип Евроком -
          Движението на трамваите по линии 10 и 15 в София е преустановено поради паднало дърво върху контактната мрежа в района на Софийската духовна семинария....
          Политика

          Костадинов: Управляващите лъжат за ролята ни в еврозоната, България ще бъде само наблюдател

          Екип Евроком -
          Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов излезе с остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу плановете на управляващите за присъединяване на България към...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions