Неидентифицирана ракета удари район с военно летище в Дамаск

Неидентифицирана ракета е поразила район на Дамаск, където се намира военното летище Маззе, съобщи Франс прес.
Сирийски медии и местни жители са чули силен взрив в района Маззе, а държавната агенция САНА съобщи, че „се проверява естеството на експлозията“.
По информация на източник от службите за сигурност, цитиран от САНА, ракетата е паднала в близост до военното летище Маззе, без жертви и материални щети.
Инцидентът не е изолиран. На 29 декември в същия район е бил регистриран още един взрив, който официалните медии обясниха с „военни учения“, без допълнителни подробности.
През последните седмици Маззе се превръща в честа сцена на експлозии, причинени от падащи снаряди, без властите да посочват извършителите.
- На 9 декември околностите на летището са били обстреляни с три неидентифицирани снаряда, отново без жертви и щети, според САНА.
- На 14 ноември при ракетно нападение срещу къща в района е била ранена жена; атаката е извършена „с ракети, изстреляни от мобилна платформа“, а извършителите остават неизвестни.
Властите продължават проверките, като произходът на ракетите и отговорността за атаките засега не са установени.
