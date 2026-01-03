НА ЖИВО
          Неидентифицирана ракета удари район с военно летище в Дамаск

          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Неидентифицирана ракета е поразила район на Дамаск, където се намира военното летище Маззе, съобщи Франс прес.

          Сирийски медии и местни жители са чули силен взрив в района Маззе, а държавната агенция САНА съобщи, че „се проверява естеството на експлозията“.

          По информация на източник от службите за сигурност, цитиран от САНА, ракетата е паднала в близост до военното летище Маззе, без жертви и материални щети.

          Инцидентът не е изолиран. На 29 декември в същия район е бил регистриран още един взрив, който официалните медии обясниха с „военни учения“, без допълнителни подробности.

          През последните седмици Маззе се превръща в честа сцена на експлозии, причинени от падащи снаряди, без властите да посочват извършителите.

          • На 9 декември околностите на летището са били обстреляни с три неидентифицирани снаряда, отново без жертви и щети, според САНА.
          • На 14 ноември при ракетно нападение срещу къща в района е била ранена жена; атаката е извършена „с ракети, изстреляни от мобилна платформа“, а извършителите остават неизвестни.

          Властите продължават проверките, като произходът на ракетите и отговорността за атаките засега не са установени.

