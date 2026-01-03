ОБРАТ! NYT: Вицепрезидентът Делси Родригес е в Каракас

Появи се противоречива информация за местонахождението на венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, след последните събития във Венецуела и ареста на президента Николас Мадуро.
New York Times: Родригес е в Каракас
Американското издание New York Times съобщи, като се позова на три източника от най-близкото ѝ обкръжение, че вицепрезидентката се намира в Каракас.
Ройтерс: Делси Родригес е напуснала страната и е в Русия
В същото време Ройтерс по-рано предаде, позовавайки се на източници, запознати с придвижването ѝ, че Делси Родригес е напуснала Венецуела и се намира в Русия.
Според Ройтерс тази информация идва от хора от най-близкия ѝ кръг, които са наясно с маршрутите и решенията ѝ след американската военна операция.
