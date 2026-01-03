НА ЖИВО
          Война

          ОБРАТ! NYT: Вицепрезидентът Делси Родригес е в Каракас

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Появи се противоречива информация за местонахождението на венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, след последните събития във Венецуела и ареста на президента Николас Мадуро.

          New York Times: Родригес е в Каракас

          Американското издание New York Times съобщи, като се позова на три източника от най-близкото ѝ обкръжение, че вицепрезидентката се намира в Каракас.

          „По думите на трима източници, близки до вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес, тя се намира в Каракас“, пише изданието.

          Ройтерс: Делси Родригес е напуснала страната и е в Русия

          В същото време Ройтерс по-рано предаде, позовавайки се на източници, запознати с придвижването ѝ, че Делси Родригес е напуснала Венецуела и се намира в Русия.

          Според Ройтерс тази информация идва от хора от най-близкия ѝ кръг, които са наясно с маршрутите и решенията ѝ след американската военна операция.

          „Ройтерс": И вицепрезидентката на Венецуела не е в страната

