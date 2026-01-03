Нигерийските власти повдигнаха официални обвинения срещу шофьора на боксовата звезда Антъни Джошуа след трагичния пътен инцидент, който отне живота на двама души. Според информация на „Гардиън“, полицията държи отговорен 46-годишния Аденийи Моболаджи Кайоде за причиняване на смърт поради опасно шофиране.

Кайоде е изправен пред съда и за управление на моторно превозно средство без валидна шофьорска книжка, както и за „шофиране без дължимата грижа и внимание, причиняващо телесни повреди и щети на имущество“. Делото срещу него е насрочено за 20 януари.

От Федералната служба за пътна безопасност в Нигерия изразиха мнение, че автомобилът се е движел „над законово допустимата скорост“.

Инцидентът се разигра на 29 декември на натоварения път, свързващ Лагос и Ибадан в югозападна Нигерия. В управлявания от Кайоде Lexus SUV са пътували бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа, личният му треньор Латиф Айоделе и треньорът по силова подготовка Сина Гами. Според данните, гума от страната на пътника се спукала, докато джипът се движел с висока скорост при опит за изпреварване. Това довело до сблъсък с неподвижен камион, натоварен със соеви зърна, който бил незаконно паркиран в аварийната лента, на около 30 мили от Лагос.

За съжаление, 36-годишните Айоделе и Гами са загинали на място.

Шофьорът, който е дългогодишен член на екипа на Джошуа, е с определена гаранция от 5 милиона наира (около 2,580 паунда), но остава в ареста до изпълнение на условията. Самият той е бил настанен за кратко в болница „Лагун“ в Икойи. Антъни Джошуа и Кайоде са се разминали с леки наранявания. След трагедията боксьорът и майка му са посетили погребалния дом, за да отдадат почит на загиналите приятели.

Тежката катастрофа се случи само 10 дни след победата на Джошуа над YouTube звездата Джейк Пол в САЩ. Преди инцидента плановете на боксьора включваха завръщане на ринга в началото на годината.

В официално изявление след катастрофата правителството на щата Огун съобщи: „Антъни Джошуа и другият пътник бяха незабавно евакуирани до специализирано медицинско заведение в Лагос. След обстойни клинични прегледи лекарите потвърдиха, че двамата пациенти са стабилни и не се нуждаят от спешна медицинска намеса в този момент. Сформиран е пълен медицински екип, който ще продължи да ги наблюдава внимателно“.