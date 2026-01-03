НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Обвиниха шофьора на Антъни Джошуа за смъртоносната катастрофа в Нигерия

          0
          33
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Нигерийските власти повдигнаха официални обвинения срещу шофьора на боксовата звезда Антъни Джошуа след трагичния пътен инцидент, който отне живота на двама души. Според информация на „Гардиън“, полицията държи отговорен 46-годишния Аденийи Моболаджи Кайоде за причиняване на смърт поради опасно шофиране.

          - Реклама -

          Кайоде е изправен пред съда и за управление на моторно превозно средство без валидна шофьорска книжка, както и за „шофиране без дължимата грижа и внимание, причиняващо телесни повреди и щети на имущество“. Делото срещу него е насрочено за 20 януари.

          От Федералната служба за пътна безопасност в Нигерия изразиха мнение, че автомобилът се е движел „над законово допустимата скорост“.

          Инцидентът се разигра на 29 декември на натоварения път, свързващ Лагос и Ибадан в югозападна Нигерия. В управлявания от Кайоде Lexus SUV са пътували бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа, личният му треньор Латиф Айоделе и треньорът по силова подготовка Сина Гами. Според данните, гума от страната на пътника се спукала, докато джипът се движел с висока скорост при опит за изпреварване. Това довело до сблъсък с неподвижен камион, натоварен със соеви зърна, който бил незаконно паркиран в аварийната лента, на около 30 мили от Лагос.

          За съжаление, 36-годишните Айоделе и Гами са загинали на място.

          Шофьорът, който е дългогодишен член на екипа на Джошуа, е с определена гаранция от 5 милиона наира (около 2,580 паунда), но остава в ареста до изпълнение на условията. Самият той е бил настанен за кратко в болница „Лагун“ в Икойи. Антъни Джошуа и Кайоде са се разминали с леки наранявания. След трагедията боксьорът и майка му са посетили погребалния дом, за да отдадат почит на загиналите приятели.

          Тежката катастрофа се случи само 10 дни след победата на Джошуа над YouTube звездата Джейк Пол в САЩ. Преди инцидента плановете на боксьора включваха завръщане на ринга в началото на годината.

          В официално изявление след катастрофата правителството на щата Огун съобщи: „Антъни Джошуа и другият пътник бяха незабавно евакуирани до специализирано медицинско заведение в Лагос. След обстойни клинични прегледи лекарите потвърдиха, че двамата пациенти са стабилни и не се нуждаят от спешна медицинска намеса в този момент. Сформиран е пълен медицински екип, който ще продължи да ги наблюдава внимателно“.

          Нигерийските власти повдигнаха официални обвинения срещу шофьора на боксовата звезда Антъни Джошуа след трагичния пътен инцидент, който отне живота на двама души. Според информация на „Гардиън“, полицията държи отговорен 46-годишния Аденийи Моболаджи Кайоде за причиняване на смърт поради опасно шофиране.

          - Реклама -

          Кайоде е изправен пред съда и за управление на моторно превозно средство без валидна шофьорска книжка, както и за „шофиране без дължимата грижа и внимание, причиняващо телесни повреди и щети на имущество“. Делото срещу него е насрочено за 20 януари.

          От Федералната служба за пътна безопасност в Нигерия изразиха мнение, че автомобилът се е движел „над законово допустимата скорост“.

          Инцидентът се разигра на 29 декември на натоварения път, свързващ Лагос и Ибадан в югозападна Нигерия. В управлявания от Кайоде Lexus SUV са пътували бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа, личният му треньор Латиф Айоделе и треньорът по силова подготовка Сина Гами. Според данните, гума от страната на пътника се спукала, докато джипът се движел с висока скорост при опит за изпреварване. Това довело до сблъсък с неподвижен камион, натоварен със соеви зърна, който бил незаконно паркиран в аварийната лента, на около 30 мили от Лагос.

          За съжаление, 36-годишните Айоделе и Гами са загинали на място.

          Шофьорът, който е дългогодишен член на екипа на Джошуа, е с определена гаранция от 5 милиона наира (около 2,580 паунда), но остава в ареста до изпълнение на условията. Самият той е бил настанен за кратко в болница „Лагун“ в Икойи. Антъни Джошуа и Кайоде са се разминали с леки наранявания. След трагедията боксьорът и майка му са посетили погребалния дом, за да отдадат почит на загиналите приятели.

          Тежката катастрофа се случи само 10 дни след победата на Джошуа над YouTube звездата Джейк Пол в САЩ. Преди инцидента плановете на боксьора включваха завръщане на ринга в началото на годината.

          В официално изявление след катастрофата правителството на щата Огун съобщи: „Антъни Джошуа и другият пътник бяха незабавно евакуирани до специализирано медицинско заведение в Лагос. След обстойни клинични прегледи лекарите потвърдиха, че двамата пациенти са стабилни и не се нуждаят от спешна медицинска намеса в този момент. Сформиран е пълен медицински екип, който ще продължи да ги наблюдава внимателно“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро?

          Никола Павлов -
          На фона на драматично ескалиралата ситуация във Венецуела Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро, за когото по-рано днес Доналд Тръмп заяви, че е бил...
          България

          МВнР пусна кризисна телефонна линия за българите във Венецуела

          Екип Евроком -
          Министерството на външните работи (МВнР) на Република България информира, че следи с повишено внимание развитието на обстановката във Венецуела. С основен приоритет гарантирането на...
          Война

          Вицепрезидентът на Венецуела: Дайте ни доказателства, че Мадуро е жив

          Никола Павлов -
          Вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес отправи остър призив към Съединените щати да предоставят „доказателство, че е жив“ венецуелският лидер Николас Мадуро, който според Вашингтон...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions