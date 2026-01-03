Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

Поклонението пред легендата на ЦСКА и българския футбол Димитър Пенев ще бъде в понеделник. Церемонията ще се състои на националния стадион „Васил Левски“, като събитието стартира от 10 часа. Припомняме, че днес по-рано страната ни беше шокирана от новината, че Пената си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст.

- Реклама -

По повод на церемонията от ЦСКА написаха:

„Армейци,

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна днес (3 януари 2026 г.) на 80-годишна възраст.

Още днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Поклон пред светлата му памет!

Ще те помним вечно, Пена!“