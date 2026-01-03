НА ЖИВО
          Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

          Траурната церемония ще започне от 10 часа на националния стадион "Васил Левски"

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Поклонението пред легендата на ЦСКА и българския футбол Димитър Пенев ще бъде в понеделник. Церемонията ще се състои на националния стадион „Васил Левски“, като събитието стартира от 10 часа. Припомняме, че днес по-рано страната ни беше шокирана от новината, че Пената си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст.

          По повод на церемонията от ЦСКА написаха:

          „Армейци,

          Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна днес (3 януари 2026 г.) на 80-годишна възраст.

          Още днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

          Поклон пред светлата му памет!

          Ще те помним вечно, Пена!“

          - Реклама -

