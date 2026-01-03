Протест пред американското посолство в Рим срещу действията на САЩ във Венецуела

Няколкостотин протестиращи се събраха под проливния дъжд пред посолството на Съединените щати в Рим, развявайки венецуелски знамена и осъждайки това, което определиха като „международни престъпления“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

„Трябва да се мобилизираме срещу този преврат, който можем да наречем терористичен, извършен от Съединените щати", заяви демонстрантът Федерико Манети от младежката комунистическа група „Камбиамо Рота" („Смяна на курса").

По-рано същия ден Тръмп обяви, че левият лидер на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен от американски специални части по време на бомбардировъчна операция в Каракас, като добави, че Вашингтон вече ще „управлява“ богатата на петрол държава.

Манети подчерта, че Съединените щати атакуват Венецуела от месеци, защото искат да си върнат контрола върху природните ресурси на страната.

„Те искат отново да си присвоят природните ресурси, като петрола, но и да поставят на колене народ, който от 30 години се съпротивлява на американския империализъм“, каза той.

Друг участник в протеста – Марко, който отказа да съобщи фамилията си – определи демонстрацията като „необходима“.

„Тя беше организирана за много кратко време, защото агресията срещу венецуелския народ е изключително сериозна и отразява империалистическата нагласа на САЩ и Запада, които все още мислят в колониални категории“, заяви той.

Сред развяваните венецуелски знамена се виждаха и плакати с призиви за освобождаването на Мадуро.

По-рано италианската министър-председателка Джорджа Мелони, определяна като съюзник на Тръмп, защити американските военни действия, заявявайки, че „отбранителната намеса срещу хибридни атаки“ от страна на САЩ е „легитимна“.