Протест пред американското посолство в Рим срещу действията на САЩ във Венецуела

Няколкостотин протестиращи се събраха под проливния дъжд пред посолството на Съединените щати в Рим, развявайки венецуелски знамена и осъждайки това, което определиха като „международни престъпления“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.
По-рано същия ден Тръмп обяви, че левият лидер на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен от американски специални части по време на бомбардировъчна операция в Каракас, като добави, че Вашингтон вече ще „управлява“ богатата на петрол държава.
Манети подчерта, че Съединените щати атакуват Венецуела от месеци, защото искат да си върнат контрола върху природните ресурси на страната.
Друг участник в протеста – Марко, който отказа да съобщи фамилията си – определи демонстрацията като „необходима“.
Сред развяваните венецуелски знамена се виждаха и плакати с призиви за освобождаването на Мадуро.
По-рано италианската министър-председателка Джорджа Мелони, определяна като съюзник на Тръмп, защити американските военни действия, заявявайки, че „отбранителната намеса срещу хибридни атаки“ от страна на САЩ е „легитимна“.
