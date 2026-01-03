НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Протест пред американското посолство в Рим срещу действията на САЩ във Венецуела

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Няколкостотин протестиращи се събраха под проливния дъжд пред посолството на Съединените щати в Рим, развявайки венецуелски знамена и осъждайки това, което определиха като „международни престъпления“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

          „Трябва да се мобилизираме срещу този преврат, който можем да наречем терористичен, извършен от Съединените щати“, заяви демонстрантът Федерико Манети от младежката комунистическа група „Камбиамо Рота“ („Смяна на курса“).

          - Реклама -

          По-рано същия ден Тръмп обяви, че левият лидер на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен от американски специални части по време на бомбардировъчна операция в Каракас, като добави, че Вашингтон вече ще „управлява“ богатата на петрол държава.

          Манети подчерта, че Съединените щати атакуват Венецуела от месеци, защото искат да си върнат контрола върху природните ресурси на страната.

          „Те искат отново да си присвоят природните ресурси, като петрола, но и да поставят на колене народ, който от 30 години се съпротивлява на американския империализъм“, каза той.

          Друг участник в протеста – Марко, който отказа да съобщи фамилията си – определи демонстрацията като „необходима“.

          „Тя беше организирана за много кратко време, защото агресията срещу венецуелския народ е изключително сериозна и отразява империалистическата нагласа на САЩ и Запада, които все още мислят в колониални категории“, заяви той.

          Сред развяваните венецуелски знамена се виждаха и плакати с призиви за освобождаването на Мадуро.

          По-рано италианската министър-председателка Джорджа Мелони, определяна като съюзник на Тръмп, защити американските военни действия, заявявайки, че „отбранителната намеса срещу хибридни атаки“ от страна на САЩ е „легитимна“.

          Няколкостотин протестиращи се събраха под проливния дъжд пред посолството на Съединените щати в Рим, развявайки венецуелски знамена и осъждайки това, което определиха като „международни престъпления“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

          „Трябва да се мобилизираме срещу този преврат, който можем да наречем терористичен, извършен от Съединените щати“, заяви демонстрантът Федерико Манети от младежката комунистическа група „Камбиамо Рота“ („Смяна на курса“).

          - Реклама -

          По-рано същия ден Тръмп обяви, че левият лидер на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен от американски специални части по време на бомбардировъчна операция в Каракас, като добави, че Вашингтон вече ще „управлява“ богатата на петрол държава.

          Манети подчерта, че Съединените щати атакуват Венецуела от месеци, защото искат да си върнат контрола върху природните ресурси на страната.

          „Те искат отново да си присвоят природните ресурси, като петрола, но и да поставят на колене народ, който от 30 години се съпротивлява на американския империализъм“, каза той.

          Друг участник в протеста – Марко, който отказа да съобщи фамилията си – определи демонстрацията като „необходима“.

          „Тя беше организирана за много кратко време, защото агресията срещу венецуелския народ е изключително сериозна и отразява империалистическата нагласа на САЩ и Запада, които все още мислят в колониални категории“, заяви той.

          Сред развяваните венецуелски знамена се виждаха и плакати с призиви за освобождаването на Мадуро.

          По-рано италианската министър-председателка Джорджа Мелони, определяна като съюзник на Тръмп, защити американските военни действия, заявявайки, че „отбранителната намеса срещу хибридни атаки“ от страна на САЩ е „легитимна“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кметът на Ню Йорк: Залавянето на Мадуро е акт на война

          Красимир Попов -
          Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че е бил информиран за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, както и...
          Политика

          Макрон: Венецуелският народ вече е свободен след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Венецуелският народ вече е свободен от диктатурата на Николас Мадуро и може само да се радва.Това написа в социалната мрежа X френският президент Еманюел...
          Политика

          Тръмп защити помилването на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити решението си да помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден по обвинения за наркотрафик, като заяви,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions