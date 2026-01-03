Разследват звукоизолационната пяна след смъртоносния пожар в бар в Кран-Монтана

Звукоизолационната пяна, покривала тавана на бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който пламна в новогодишната нощ и отне живота на 40 души, е във фокуса на разследващите органи, предаде АФП.

Още от избухването на пожара в бар „Льо Констеласион“ около 01:30 ч. местно време, се водят дебати дали са били спазени стандартите за пожарна безопасност. По това време заведението е било препълнено с млади хора, празнуващи настъпването на Новата година.

Водещият прокурор в югозападния швейцарски кантон Вале Беатрис Пийо заяви, че основната хипотеза е запалване, причинено от фойерверки или бенгалски свещи, прикрепени към бутилки шампанско и вдигнати твърде близо до ниския таван на сутерена.

„Основната версия е запалване от фойерверки или бенгалски свещи, държани прекалено близо до тавана“, заяви Пийо.

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите първоначално не осъзнават смъртоносната опасност. След секунди настъпва паника.

Разследването се съсредоточава върху начина на монтаж на пяната и дали използваният материал отговаря на изискванията, както и дали именно той е допринесъл за бързото разрастване на пожара.

Бившият професионален пожарникар и съдебен експерт Фреди Риго посочи, че материалът, видим на кадрите, е от продукти, които са „лесно, дори много лесно, запалими“.

„Този тип пяна очевидно не отговаря на стандартите за пожароустойчивост“, подчерта той.

По думите му подобни материали не покриват изискванията за клас M1, които във Франция се изискват за тавани в обществени сгради – те могат да се разлагат под въздействието на топлина, но не образуват пламъци или горящи капки, каквито се виждат във видеото.

Друг съдебен експерт, Ромен Амис, обърна внимание, че димът от горенето на такава пяна е силно токсичен, особено в затворени и препълнени пространства, какъвто е бил сутеренът на бара.

Той направи паралел с пожара в бара „Куба Либре“ в Руан през 2016 г., при който загинаха 14 души, отново заради силно запалима пяна на тавана.

Вицепрезидентът на Съюза на занаятите и индустриите в хотелския и ресторантьорския сектор в Париж Давид Зенуда определи използването на подобна пяна в обществено заведение като „немислимо“.

„Опасността е била същата, все едно таванът да е бил покрит с найлон“, заяви Зенуда.

По думите му правилната звукоизолация на обществени пространства изисква сложни и скъпи решения – гипсокартон, каменна вата и защитни слоеве. Методът, използван в бара в Кран-Монтана, наподобява звукоизолация за студио, а не за обект с обществен достъп, като в комбинация с фойерверки резултатът е бил фатален.