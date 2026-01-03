НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Рекорд на Янис Адетокумбо и победа с една точка на Милуоки срещу Шарлът

          Райън Ролинс добави 29 пункта за триумфа на Бъкс

          0
          7
          Снимка: www.facebook.com/milwaukeebucks
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Янис Адетокумбо се превърна в герой при победата на Милуоки със 122:121 над гостуващия Шарлът в двубой от редовния сезон в НБА. Гръцкият национал се отчете с 30 точки, включително и решителен кош. 

          - Реклама -

          Той добави 10 борби и 5 асистенции, което му осигури най-много мачове с точно тези показатели в историята на НБА – 158. Той подобри рекорда, който за кратко споделяше с Оскар Робъртсън и Карим Абдул-Джабар.

          Райън Ролинс добави още 29 точки за Милуоки. Боби Портис допринесе с 20 точки, включвайки се от пейката за отбора на Бъкс, спечелил за трети път в четири двубоя.

          Роденият в Милуоки Кон Нупел беше най-резултатен в полза на Шарлът с 26 точки, а съотборникът му Майлс Бриджис добави още 25.

          Брандън Милър, който пропусна последната стрелба в срещата, завърши с 19 пункта. Шарлът допусна третото си последователно поражение. 

          Останалите резултати в НБА:

          Вашингтон – Бруклин 119:99

          Индиана – Сан Антинио 113:123

          Кливланд – Денвър 113:108

          Ню Йорк – Атланта 99:111

          Чикаго – Орландо 121:114

          Ню Орлианс – Портланд 109:122

          Финикс – Сакраменто 129:102

          Голдън Стейт – Оклахома Сити 94:131

          ЛА Лейкърс – Мемфис 128:121

          Янис Адетокумбо се превърна в герой при победата на Милуоки със 122:121 над гостуващия Шарлът в двубой от редовния сезон в НБА. Гръцкият национал се отчете с 30 точки, включително и решителен кош. 

          - Реклама -

          Той добави 10 борби и 5 асистенции, което му осигури най-много мачове с точно тези показатели в историята на НБА – 158. Той подобри рекорда, който за кратко споделяше с Оскар Робъртсън и Карим Абдул-Джабар.

          Райън Ролинс добави още 29 точки за Милуоки. Боби Портис допринесе с 20 точки, включвайки се от пейката за отбора на Бъкс, спечелил за трети път в четири двубоя.

          Роденият в Милуоки Кон Нупел беше най-резултатен в полза на Шарлът с 26 точки, а съотборникът му Майлс Бриджис добави още 25.

          Брандън Милър, който пропусна последната стрелба в срещата, завърши с 19 пункта. Шарлът допусна третото си последователно поражение. 

          Останалите резултати в НБА:

          Вашингтон – Бруклин 119:99

          Индиана – Сан Антинио 113:123

          Кливланд – Денвър 113:108

          Ню Йорк – Атланта 99:111

          Чикаго – Орландо 121:114

          Ню Орлианс – Портланд 109:122

          Финикс – Сакраменто 129:102

          Голдън Стейт – Оклахома Сити 94:131

          ЛА Лейкърс – Мемфис 128:121

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Алдаир ще бъде на разположение на Хулио Веласкес

          Николай Минчев -
          Десният защитник Алдаир няма да започне зимната подготовка на Левски на пълни обороти, но ще бъде на разположение от самото начело. Припомняме, че възпитаниците...
          Футбол

          Милан пак е лидер в Серия А

          Николай Минчев -
          Милан се върна на върха в Серия А след минимален успех с 1:0 при визитата си на Каляри в първи мач от 18-ия кръг....
          Други

          Шофьорът на Антъни Джошуа е обвинен за опасно каране при фаталната катастрофа

          Николай Минчев -
          Нигерийската полиция обвини шофьора на Антъни Джошуа за причиняване на смърт поради опасно шофиране след фатална катастрофа, при която загинаха двама души, съобщи „Гардиън“. Аденийи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions