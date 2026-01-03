Рекорд на Янис Адетокумбо и победа с една точка на Милуоки срещу Шарлът

Янис Адетокумбо се превърна в герой при победата на Милуоки със 122:121 над гостуващия Шарлът в двубой от редовния сезон в НБА. Гръцкият национал се отчете с 30 точки, включително и решителен кош.

Той добави 10 борби и 5 асистенции, което му осигури най-много мачове с точно тези показатели в историята на НБА – 158. Той подобри рекорда, който за кратко споделяше с Оскар Робъртсън и Карим Абдул-Джабар.

Райън Ролинс добави още 29 точки за Милуоки. Боби Портис допринесе с 20 точки, включвайки се от пейката за отбора на Бъкс, спечелил за трети път в четири двубоя.

Роденият в Милуоки Кон Нупел беше най-резултатен в полза на Шарлът с 26 точки, а съотборникът му Майлс Бриджис добави още 25.

Брандън Милър, който пропусна последната стрелба в срещата, завърши с 19 пункта. Шарлът допусна третото си последователно поражение.

Останалите резултати в НБА:

Вашингтон – Бруклин 119:99

Индиана – Сан Антинио 113:123

Кливланд – Денвър 113:108

Ню Йорк – Атланта 99:111

Чикаго – Орландо 121:114

Ню Орлианс – Портланд 109:122

Финикс – Сакраменто 129:102

Голдън Стейт – Оклахома Сити 94:131

ЛА Лейкърс – Мемфис 128:121