      събота, 03.01.26
          „Ройтерс": И вицепрезидентката на Венецуела не е в страната

          Снимка: БГНЕС
          Вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес се намира в Русия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители от най-близкото ѝ обкръжение, запознати с придвижванията ѝ.

          Новината идва на фона на безпрецедентното напрежение, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че венецуелският държавен глава Николас Мадуро е бил заловен от въоръжените сили на САЩ след военна операция срещу страната.

          Братът на Делси Родригес остава в Каракас

          Според източници на агенцията братът на вицепрезидентката – Хорхе Родригес, който е и председател на Националното събрание (парламента), се намира в Каракас. По информация на запознати той не се е появявал публично след атаката.

          Тръмп обяви подробности за пленяването на Мадуро: Гледах го на живо Тръмп обяви подробности за пленяването на Мадуро: Гледах го на живо

          Призив за доказателства, че Мадуро е жив

          По-рано днес Делси Родригес отправи аудиообръщение по венецуелската държавна телевизия, в което настоя за доказателства, че Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са живи.

          Тя призова международната общност и Съединените щати да предоставят ясно потвърждение за съдбата на венецуелския президент, посочва Ройтерс.

          Вицепрезидентът на Венецуела: Дайте ни доказателства, че Мадуро е жив Вицепрезидентът на Венецуела: Дайте ни доказателства, че Мадуро е жив

