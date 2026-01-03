„Ройтерс“: И вицепрезидентката на Венецуела не е в страната

Вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес се намира в Русия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители от най-близкото ѝ обкръжение, запознати с придвижванията ѝ.
Новината идва на фона на безпрецедентното напрежение, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че венецуелският държавен глава Николас Мадуро е бил заловен от въоръжените сили на САЩ след военна операция срещу страната.
Братът на Делси Родригес остава в Каракас
Според източници на агенцията братът на вицепрезидентката – Хорхе Родригес, който е и председател на Националното събрание (парламента), се намира в Каракас. По информация на запознати той не се е появявал публично след атаката.
Призив за доказателства, че Мадуро е жив
По-рано днес Делси Родригес отправи аудиообръщение по венецуелската държавна телевизия, в което настоя за доказателства, че Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са живи.
Тя призова международната общност и Съединените щати да предоставят ясно потвърждение за съдбата на венецуелския президент, посочва Ройтерс.
