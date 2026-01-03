НА ЖИВО
      събота, 03.01.26
          Политика

          „Ройтерс“: Кой е Николас Мадуро?

          Снимка: Federico Parra / AFP / Getty Images
          На фона на драматично ескалиралата ситуация във Венецуела Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро, за когото по-рано днес Доналд Тръмп заяви, че е бил заловен от американските сили.

          Администрацията на Тръмп от месеци оказва натиск върху Мадуро да напусне властта, обвинявайки го в ръководене на наркокартели, корупция и други тежки престъпления.

          Произход и ранни години

          Николас Мадуро е роден на 23 ноември 1962 г. в семейство от работническата класа. Той е син на профсъюзен лидер и в младите си години работи като шофьор на автобус.

          Именно в този период, през 1992 г., армейският офицер Уго Чавес оглавява неуспешен опит за преврат. Мадуро активно участва в кампанията за освобождаването на Чавес от затвора и се превръща в пламенен поддръжник на неговата лява, боливарска идеология.

          Възход в политиката

          След избирането на Чавес за президент през 1998 г., Мадуро:

          • печели място в парламента
          • става председател на Националното събрание
          • по-късно е назначен за министър на външните работи

          Като външен министър той обикаля света, изграждайки международни съюзи чрез програми за помощ, финансирани от приходите от петрол.

          Наследникът на Чавес

          Уго Чавес лично го посочва за свой наследник, а след смъртта му Мадуро печели президентските избори през 2013 г. и поема управлението на страната.

          Икономически срив и масова емиграция

          По време на управлението на Мадуро Венецуела преживява:

          • драматичен икономически колапс
          • хиперинфлация
          • хроничен недостиг на храни и лекарства

          Управлението му става символ на:

          • предполагаемо манипулирани избори
          • нарушения на човешките права
          • брутални репресии срещу протести през 2014 и 2017 г.

          В резултат милиони венецуелци напускат страната, създавайки една от най-големите миграционни кризи в съвременната история на Латинска Америка.

          Санкции и обвинения

          Правителството на Мадуро е подложено на строги санкции от САЩ и други държави.
          През 2020 г. Вашингтон повдига срещу него обвинения за корупция и други престъпления, които Мадуро категорично отхвърля.

          Трети мандат и нова вълна от репресии

          През януари 2025 г. Мадуро положи клетва за трети президентски мандат, след изборите през 2024 г., които:

          • бяха широко осъдени от западни наблюдатели
          • бяха обявени от опозицията за фалшифицирани

          Хиляди протестиращи срещу обявената победа бяха арестувани и вкарани в затвора.

          Доклади на ООН и престъпления срещу човечеството

          Мисия на ООН за установяване на фактите обяви миналия месец, че Боливарската национална гвардия е извършвала сериозни нарушения на човешките права и престъпления срещу човечеството в продължение на повече от десетилетие, насочени срещу политически опоненти и често безнаказано.

          Нобелова награда и символичен удар по режима

          Репресивният характер на управлението на Мадуро беше допълнително подчертан с присъждането на Нобеловата награда за мир за 2025 г. на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

          Тя беше недопусната от властите в Каракас да участва в президентските избори през 2024 г., което превърна наградата в силен международен символичен упрек към режима на Мадуро.

