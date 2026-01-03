Рубио: Правителството в Куба трябва да е притеснено след залавянето на Мадуро

Кубинското правителство трябва да се тревожи след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
- Реклама -
Изказването беше направено на пресконференция във Флорида, на която Рубио се появи заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп.
По думите му Куба е „бедствие“, а страната се „управлява от некомпетентни и сенилни мъже“.
Изявлението идва на фона на рязко изостряне на напрежението в региона след американската операция във Венецуела и задържането на Мадуро, като сигнализира за твърдата линия на Вашингтон спрямо съюзниците на Каракас.
Кубинското правителство трябва да се тревожи след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
- Реклама -
Изказването беше направено на пресконференция във Флорида, на която Рубио се появи заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп.
По думите му Куба е „бедствие“, а страната се „управлява от некомпетентни и сенилни мъже“.
Изявлението идва на фона на рязко изостряне на напрежението в региона след американската операция във Венецуела и задържането на Мадуро, като сигнализира за твърдата линия на Вашингтон спрямо съюзниците на Каракас.