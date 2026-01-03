НА ЖИВО
          Съдът в Ловеч остави в ареста обвиняемия за братоубийството в с. Глогово

          Снимка: БГНЕС
          Окръжният съд в Ловеч постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа, обвинен в убийството на своя брат в тетевенското село Глогово. Информацията бе потвърдена от пресцентъра на съдебната институция пред БТА.

          Тежкото криминално деяние е извършено в новогодишната нощ, малко след 2:30 часа. Според данните на разследващите, 42-годишният извършител с инициали К.М. е умъртвил своя брат – 44-годишния П.М., като му е нанесъл удари с брадва в областта на главата. В хода на инцидента е пострадал и племенникът на обвиняемия, който е транспортиран и настанен в лечебно заведение.

          До момента по случая са разпитани свидетели и са иззети веществени доказателства. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за настъпването на смъртта на жертвата. Предстои извършването и на съдебна психолого-психиатрична експертиза на задържания.

          Преди съдебното заседание Окръжна прокуратура – Ловеч привлече К.М. като обвиняем и го задържа за срок до 72 часа. Постановеното от Окръжния съд определение може да бъде обжалвано пред по-горната инстанция – Апелативен съд – Велико Търново.

