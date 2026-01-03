Съседна на Венецуела страна: Има цивилни жертви, готвим се за бежанска вълна (ВИДЕО)

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че след ударите по Венецуела има жертви сред цивилното население, като публикува видео с предполагаеми последици от атаките.
- Реклама -
На кадрите, разпространени в социалната мрежа X, се вижда горящ автомобил на път във Венецуела.
Колумбия се подготвя за масов приток на бежанци
По думите на колумбийския държавен глава, страната се подготвя за възможна бежанска вълна от Венецуела.
Посолството в Каракас работи в кризисен режим
Президентът съобщи още, че посолството на Колумбия във Венецуела е преминало в режим на прием на сигнали за помощ от колумбийски граждани, намиращи се в страната.
Освен това Богота ще настоява ситуацията да бъде обсъдена в Съвета за сигурност на ООН, като Колумбия заема позиция в подкрепа на мирно уреждане чрез диалог.
Списък на атакувани обекти
Густаво Петро публикува и списък на обекти, за които твърди, че са били атакувани във Венецуела. Според него сред поразените цели са:
- Федерален законодателен дворец в Каракас
- летище Хатильо
- база на изтребители F-16 в Баркисимето
- частно летище в Чараляве
- вертолетна база Игероте
Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че след ударите по Венецуела има жертви сред цивилното население, като публикува видео с предполагаеми последици от атаките.
- Реклама -
На кадрите, разпространени в социалната мрежа X, се вижда горящ автомобил на път във Венецуела.
Колумбия се подготвя за масов приток на бежанци
По думите на колумбийския държавен глава, страната се подготвя за възможна бежанска вълна от Венецуела.
Посолството в Каракас работи в кризисен режим
Президентът съобщи още, че посолството на Колумбия във Венецуела е преминало в режим на прием на сигнали за помощ от колумбийски граждани, намиращи се в страната.
Освен това Богота ще настоява ситуацията да бъде обсъдена в Съвета за сигурност на ООН, като Колумбия заема позиция в подкрепа на мирно уреждане чрез диалог.
Списък на атакувани обекти
Густаво Петро публикува и списък на обекти, за които твърди, че са били атакувани във Венецуела. Според него сред поразените цели са:
- Федерален законодателен дворец в Каракас
- летище Хатильо
- база на изтребители F-16 в Баркисимето
- частно летище в Чараляве
- вертолетна база Игероте