Съседна на Венецуела страна: Има цивилни жертви, готвим се за бежанска вълна (ВИДЕО)

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че след ударите по Венецуела има жертви сред цивилното население, като публикува видео с предполагаеми последици от атаките.

На кадрите, разпространени в социалната мрежа X, се вижда горящ автомобил на път във Венецуела.

„Жертви сред цивилните“, написа Петро в коментар към видеото.

Колумбия се подготвя за масов приток на бежанци

По думите на колумбийския държавен глава, страната се подготвя за възможна бежанска вълна от Венецуела.

„Току-що приключихме заседание на Съвета за национална сигурност, което продължи от 3 часа сутринта. По границата се разполагат сили за обществена сигурност, както и всички налични хуманитарни и помощни ресурси в случай на масов приток на бежанци“, написа Петро.

Посолството в Каракас работи в кризисен режим

Президентът съобщи още, че посолството на Колумбия във Венецуела е преминало в режим на прием на сигнали за помощ от колумбийски граждани, намиращи се в страната.

Освен това Богота ще настоява ситуацията да бъде обсъдена в Съвета за сигурност на ООН, като Колумбия заема позиция в подкрепа на мирно уреждане чрез диалог.

Списък на атакувани обекти

Густаво Петро публикува и списък на обекти, за които твърди, че са били атакувани във Венецуела. Според него сред поразените цели са: