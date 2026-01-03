НА ЖИВО
          Съседна на Венецуела страна: Има цивилни жертви, готвим се за бежанска вълна (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че след ударите по Венецуела има жертви сред цивилното население, като публикува видео с предполагаеми последици от атаките.

          На кадрите, разпространени в социалната мрежа X, се вижда горящ автомобил на път във Венецуела.

          „Жертви сред цивилните“, написа Петро в коментар към видеото.

          Колумбия се подготвя за масов приток на бежанци

          По думите на колумбийския държавен глава, страната се подготвя за възможна бежанска вълна от Венецуела.

          „Току-що приключихме заседание на Съвета за национална сигурност, което продължи от 3 часа сутринта. По границата се разполагат сили за обществена сигурност, както и всички налични хуманитарни и помощни ресурси в случай на масов приток на бежанци“, написа Петро.

          Посолството в Каракас работи в кризисен режим

          Президентът съобщи още, че посолството на Колумбия във Венецуела е преминало в режим на прием на сигнали за помощ от колумбийски граждани, намиращи се в страната.

          Освен това Богота ще настоява ситуацията да бъде обсъдена в Съвета за сигурност на ООН, като Колумбия заема позиция в подкрепа на мирно уреждане чрез диалог.

          Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ) Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)

          Списък на атакувани обекти

          Густаво Петро публикува и списък на обекти, за които твърди, че са били атакувани във Венецуела. Според него сред поразените цели са:

          • Федерален законодателен дворец в Каракас
          • летище Хатильо
          • база на изтребители F-16 в Баркисимето
          • частно летище в Чараляве
          • вертолетна база Игероте

