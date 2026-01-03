НА ЖИВО
          САЩ: Атаката срещу Венецуела завърши

          Съединените щати са завършили военните си действия във Венецуела, след като левият лидер Николас Мадуро е бил задържан от американските власти, заяви американски сенатор в събота, позовавайки се на държавния секретар Марко Рубио.

          „Не се очакват нови действия“

          Републиканският сенатор Майк Лий написа в социалните мрежи, че според Рубио няма да има по-нататъшни военни операции.

          „Той не очаква по-нататъшни действия във Венецуела сега, когато Мадуро е в ареста на САЩ“, написа Майк Лий.

          Изявлението е направено след телефонен разговор между сенатора и държавния секретар Марко Рубио.

          Промяна в позицията на сенатора

          Майк Лий отбеляза още, че първоначално е критикувал операцията, но след получения разговор е бил информиран, че военната фаза е приключила и Вашингтон не планира нова ескалация.

