САЩ: Атаката срещу Венецуела завърши

Съединените щати са завършили военните си действия във Венецуела, след като левият лидер Николас Мадуро е бил задържан от американските власти, заяви американски сенатор в събота, позовавайки се на държавния секретар Марко Рубио.
„Не се очакват нови действия“
Републиканският сенатор Майк Лий написа в социалните мрежи, че според Рубио няма да има по-нататъшни военни операции.
Изявлението е направено след телефонен разговор между сенатора и държавния секретар Марко Рубио.
Промяна в позицията на сенатора
Майк Лий отбеляза още, че първоначално е критикувал операцията, но след получения разговор е бил информиран, че военната фаза е приключила и Вашингтон не планира нова ескалация.
