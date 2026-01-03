НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          САЩ повдигнаха тежки обвинения срещу Николас Мадуро, съпругата му и сина му за наркотрафик и наркотероризъм

          0
          5
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Федералните прокурори на САЩ обвиниха лидера на Венецуела Николас Мадуро, съпругата му Силия Флорес и пълнолетния му син Николас Ернесто Мадуро Гера в трафик на наркотици, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за наркотероризъм, става ясно от 25-страничен обвинителен акт, разпечатан в събота, съобщи „Политико“.

          - Реклама -

          Главният прокурор Пам Бонди заяви, че двойката „скоро ще се изправи пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“.

          „Мадуро стои начело на корумпирано, незаконно правителство, което в продължение на десетилетия използва държавната власт, за да защитава и насърчава незаконна дейност, включително трафик на наркотици“, се казва в обвинителния акт.

          Според документа наркотрафикът е обогатил семейството на Мадуро, включително съпругата му и сина му, който е член на Националното събрание на Венецуела. Синът е наричан в обвинителния акт „Принца“.

          „Този цикъл на корупция, свързана с наркотици, пълни джобовете на венецуелски чиновници и техните семейства, като същевременно облагодетелства насилствени наркотерористи, които действат безнаказано и подпомагат производството и транспортирането на тонове кокаин до Съединените щати“, се посочва още.

          Обвинителният акт беше разпечатан часове след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че САЩ са извършили „мащабен удар“ във Венецуела и са заловили и извели със самолет Мадуро и съпругата му. По-късно Тръмп каза пред Fox News, че двамата ще бъдат отведени в Ню Йорк. Не е ясно дали синът на Мадуро също е бил задържан. Говорител на прокуратурата на САЩ в Манхатън не е отговорил на искане за коментар.

          Американските власти изглежда използват обвиненията като правно основание за операцията във Венецуела, осъществена без разрешение от Конгреса. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа в социалните мрежи, че САЩ са предложили на Венецуела „множество компромиси“.

          „Мадуро има множество обвинения в Съединените щати за наркотероризъм. Не можеш да избегнеш правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живееш в дворец в Каракас“, заяви Ванс.

          Рано в събота държавният секретар Марко Рубио припомни свое по-старо изявление, подчертавайки, че Мадуро „НЕ е президент на Венецуела и режимът му НЕ е легитимното правителство“.

          Още през 2020 г. федерални прокурори в Ню Йорк, Вашингтон и Флорида обвиниха Мадуро и 14 други венецуелски служители в наркотероризъм, корупция и трафик на наркотици, без тогава да включват съпругата и сина му. Новият обвинителен акт е преработена версия, която добавя Флорес и Николас Ернесто Мадуро Гера като обвиняеми.

          Разследването е било ръководено от Емил Бове, бивш адвокат по наказателно право на Тръмп и бивш служител на Министерството на правосъдието, в момента федерален съдия. Един от прокурорите по делото от 2020 г., Аманда Уул, сега е началник на криминалното отделение в прокуратурата на САЩ в Манхатън.

          Новите обвинения идват седмици след противоречивото помилване, издадено от Тръмп, на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден през 2024 г. за заговор за внос на кокаин в САЩ.

          Федералните прокурори на САЩ обвиниха лидера на Венецуела Николас Мадуро, съпругата му Силия Флорес и пълнолетния му син Николас Ернесто Мадуро Гера в трафик на наркотици, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за наркотероризъм, става ясно от 25-страничен обвинителен акт, разпечатан в събота, съобщи „Политико“.

          - Реклама -

          Главният прокурор Пам Бонди заяви, че двойката „скоро ще се изправи пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“.

          „Мадуро стои начело на корумпирано, незаконно правителство, което в продължение на десетилетия използва държавната власт, за да защитава и насърчава незаконна дейност, включително трафик на наркотици“, се казва в обвинителния акт.

          Според документа наркотрафикът е обогатил семейството на Мадуро, включително съпругата му и сина му, който е член на Националното събрание на Венецуела. Синът е наричан в обвинителния акт „Принца“.

          „Този цикъл на корупция, свързана с наркотици, пълни джобовете на венецуелски чиновници и техните семейства, като същевременно облагодетелства насилствени наркотерористи, които действат безнаказано и подпомагат производството и транспортирането на тонове кокаин до Съединените щати“, се посочва още.

          Обвинителният акт беше разпечатан часове след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че САЩ са извършили „мащабен удар“ във Венецуела и са заловили и извели със самолет Мадуро и съпругата му. По-късно Тръмп каза пред Fox News, че двамата ще бъдат отведени в Ню Йорк. Не е ясно дали синът на Мадуро също е бил задържан. Говорител на прокуратурата на САЩ в Манхатън не е отговорил на искане за коментар.

          Американските власти изглежда използват обвиненията като правно основание за операцията във Венецуела, осъществена без разрешение от Конгреса. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа в социалните мрежи, че САЩ са предложили на Венецуела „множество компромиси“.

          „Мадуро има множество обвинения в Съединените щати за наркотероризъм. Не можеш да избегнеш правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живееш в дворец в Каракас“, заяви Ванс.

          Рано в събота държавният секретар Марко Рубио припомни свое по-старо изявление, подчертавайки, че Мадуро „НЕ е президент на Венецуела и режимът му НЕ е легитимното правителство“.

          Още през 2020 г. федерални прокурори в Ню Йорк, Вашингтон и Флорида обвиниха Мадуро и 14 други венецуелски служители в наркотероризъм, корупция и трафик на наркотици, без тогава да включват съпругата и сина му. Новият обвинителен акт е преработена версия, която добавя Флорес и Николас Ернесто Мадуро Гера като обвиняеми.

          Разследването е било ръководено от Емил Бове, бивш адвокат по наказателно право на Тръмп и бивш служител на Министерството на правосъдието, в момента федерален съдия. Един от прокурорите по делото от 2020 г., Аманда Уул, сега е началник на криминалното отделение в прокуратурата на САЩ в Манхатън.

          Новите обвинения идват седмици след противоречивото помилване, издадено от Тръмп, на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден през 2024 г. за заговор за внос на кокаин в САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп: САЩ ще поемат управлението на Венецуела до „безопасен политически преход“ след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела, докато бъде осъществен „безопасен политически преход“, след мащабна американска военна...
          Политика

          Дахер Фарид Дахер: „Наркотиците са само претекст – САЩ се целят в петрола, но забравиха да дават, докато грабят“

          Телевизия Евроком -
          В остър геополитически анализ Дахер Фарид Дахер разобличава двойните стандарти на американската външна политика спрямо Венецуела и Иран, припомняйки историческите връзки на американския елит...
          Политика

          САЩ заловиха Николас Мадуро при операция „Абсолютна решителност“: Тръмп обяви временен контрол над Венецуела

          Екип Евроком -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви успеха на мащабна военна операция във Венецуела, довела до залавянето на Николас Мадуро и съпругата му Силия...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions