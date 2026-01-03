САЩ повдигнаха тежки обвинения срещу Николас Мадуро, съпругата му и сина му за наркотрафик и наркотероризъм

Федералните прокурори на САЩ обвиниха лидера на Венецуела Николас Мадуро, съпругата му Силия Флорес и пълнолетния му син Николас Ернесто Мадуро Гера в трафик на наркотици, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за наркотероризъм, става ясно от 25-страничен обвинителен акт, разпечатан в събота, съобщи „Политико“.
Главният прокурор Пам Бонди заяви, че двойката „скоро ще се изправи пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“.
Според документа наркотрафикът е обогатил семейството на Мадуро, включително съпругата му и сина му, който е член на Националното събрание на Венецуела. Синът е наричан в обвинителния акт „Принца“.
Обвинителният акт беше разпечатан часове след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че САЩ са извършили „мащабен удар“ във Венецуела и са заловили и извели със самолет Мадуро и съпругата му. По-късно Тръмп каза пред Fox News, че двамата ще бъдат отведени в Ню Йорк. Не е ясно дали синът на Мадуро също е бил задържан. Говорител на прокуратурата на САЩ в Манхатън не е отговорил на искане за коментар.
Американските власти изглежда използват обвиненията като правно основание за операцията във Венецуела, осъществена без разрешение от Конгреса. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа в социалните мрежи, че САЩ са предложили на Венецуела „множество компромиси“.
Рано в събота държавният секретар Марко Рубио припомни свое по-старо изявление, подчертавайки, че Мадуро „НЕ е президент на Венецуела и режимът му НЕ е легитимното правителство“.
Още през 2020 г. федерални прокурори в Ню Йорк, Вашингтон и Флорида обвиниха Мадуро и 14 други венецуелски служители в наркотероризъм, корупция и трафик на наркотици, без тогава да включват съпругата и сина му. Новият обвинителен акт е преработена версия, която добавя Флорес и Николас Ернесто Мадуро Гера като обвиняеми.
Разследването е било ръководено от Емил Бове, бивш адвокат по наказателно право на Тръмп и бивш служител на Министерството на правосъдието, в момента федерален съдия. Един от прокурорите по делото от 2020 г., Аманда Уул, сега е началник на криминалното отделение в прокуратурата на САЩ в Манхатън.
Новите обвинения идват седмици след противоречивото помилване, издадено от Тръмп, на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден през 2024 г. за заговор за внос на кокаин в САЩ.