САЩ повдигнаха тежки обвинения срещу Николас Мадуро, съпругата му и сина му за наркотрафик и наркотероризъм

Федералните прокурори на САЩ обвиниха лидера на Венецуела Николас Мадуро, съпругата му Силия Флорес и пълнолетния му син Николас Ернесто Мадуро Гера в трафик на наркотици, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за наркотероризъм, става ясно от 25-страничен обвинителен акт, разпечатан в събота, съобщи „Политико“.

Главният прокурор Пам Бонди заяви, че двойката „скоро ще се изправи пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“.

„Мадуро стои начело на корумпирано, незаконно правителство, което в продължение на десетилетия използва държавната власт, за да защитава и насърчава незаконна дейност, включително трафик на наркотици“, се казва в обвинителния акт.

Според документа наркотрафикът е обогатил семейството на Мадуро, включително съпругата му и сина му, който е член на Националното събрание на Венецуела. Синът е наричан в обвинителния акт „Принца“.

„Този цикъл на корупция, свързана с наркотици, пълни джобовете на венецуелски чиновници и техните семейства, като същевременно облагодетелства насилствени наркотерористи, които действат безнаказано и подпомагат производството и транспортирането на тонове кокаин до Съединените щати“, се посочва още.

Обвинителният акт беше разпечатан часове след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че САЩ са извършили „мащабен удар“ във Венецуела и са заловили и извели със самолет Мадуро и съпругата му. По-късно Тръмп каза пред Fox News, че двамата ще бъдат отведени в Ню Йорк. Не е ясно дали синът на Мадуро също е бил задържан. Говорител на прокуратурата на САЩ в Манхатън не е отговорил на искане за коментар.

Американските власти изглежда използват обвиненията като правно основание за операцията във Венецуела, осъществена без разрешение от Конгреса. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа в социалните мрежи, че САЩ са предложили на Венецуела „множество компромиси“.

„Мадуро има множество обвинения в Съединените щати за наркотероризъм. Не можеш да избегнеш правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живееш в дворец в Каракас“, заяви Ванс.

Рано в събота държавният секретар Марко Рубио припомни свое по-старо изявление, подчертавайки, че Мадуро „НЕ е президент на Венецуела и режимът му НЕ е легитимното правителство“.

Още през 2020 г. федерални прокурори в Ню Йорк, Вашингтон и Флорида обвиниха Мадуро и 14 други венецуелски служители в наркотероризъм, корупция и трафик на наркотици, без тогава да включват съпругата и сина му. Новият обвинителен акт е преработена версия, която добавя Флорес и Николас Ернесто Мадуро Гера като обвиняеми.

Разследването е било ръководено от Емил Бове, бивш адвокат по наказателно право на Тръмп и бивш служител на Министерството на правосъдието, в момента федерален съдия. Един от прокурорите по делото от 2020 г., Аманда Уул, сега е началник на криминалното отделение в прокуратурата на САЩ в Манхатън.

Новите обвинения идват седмици след противоречивото помилване, издадено от Тръмп, на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден през 2024 г. за заговор за внос на кокаин в САЩ.