САЩ: Ще съдим Мадуро за наркотрафик и тероризъм

Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да се изправи пред съд в Съединените щати по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това заяви в социалната мрежа X американската министърка на правосъдието Пам Бонди, цитирана от световните агенции.

Обвинения от федерален съд в Ню Йорк

Бонди припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били официално обвинени от федерален съд в Ню Йорк като „наркотерористични босове“, участвали в заговор за внос на кокаин на територията на САЩ.

По-рано днес световните агенции отново напомниха, че обвиненията са повдигнати още през 2020 година, но досега венецуелският лидер не се е изправял пред американското правосъдие.

„Пълната строгост на американското право“

Американската министърка на правосъдието подчерта, че процесът предстои да се проведе на американска територия и пред американски съдилища.

„Николас Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие“, заяви Пам Бонди.

РИА Новости допълни, че според американското законодателство Мадуро може да получи 4 доживотни присъди.