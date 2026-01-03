НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          САЩ: Ще съдим Мадуро за наркотрафик и тероризъм

          0
          94
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да се изправи пред съд в Съединените щати по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това заяви в социалната мрежа X американската министърка на правосъдието Пам Бонди, цитирана от световните агенции.

          - Реклама -

          Обвинения от федерален съд в Ню Йорк

          Бонди припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били официално обвинени от федерален съд в Ню Йорк като „наркотерористични босове“, участвали в заговор за внос на кокаин на територията на САЩ.

          По-рано днес световните агенции отново напомниха, че обвиненията са повдигнати още през 2020 година, но досега венецуелският лидер не се е изправял пред американското правосъдие.

          Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро

          „Пълната строгост на американското право“

          Американската министърка на правосъдието подчерта, че процесът предстои да се проведе на американска територия и пред американски съдилища.

          „Николас Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие“, заяви Пам Бонди.

          РИА Новости допълни, че според американското законодателство Мадуро може да получи 4 доживотни присъди.

          Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да се изправи пред съд в Съединените щати по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това заяви в социалната мрежа X американската министърка на правосъдието Пам Бонди, цитирана от световните агенции.

          - Реклама -

          Обвинения от федерален съд в Ню Йорк

          Бонди припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били официално обвинени от федерален съд в Ню Йорк като „наркотерористични босове“, участвали в заговор за внос на кокаин на територията на САЩ.

          По-рано днес световните агенции отново напомниха, че обвиненията са повдигнати още през 2020 година, но досега венецуелският лидер не се е изправял пред американското правосъдие.

          Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро

          „Пълната строгост на американското право“

          Американската министърка на правосъдието подчерта, че процесът предстои да се проведе на американска територия и пред американски съдилища.

          „Николас Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие“, заяви Пам Бонди.

          РИА Новости допълни, че според американското законодателство Мадуро може да получи 4 доживотни присъди.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Изненадваща реакция от Франция на американската операция срещу Венецуела

          Никола Павлов -
          Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Николас Мадуро е лишил венецуелския народ от основните му свободи, като е нарушил достойнството му...
          Политика

          Костадинов: Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

          Никола Павлов -
          Председателят на Възраждане Костадин Костадинов излезе с остра позиция във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро....
          Война

          Тръмп обяви подробности за пленяването на Мадуро: Гледах го на живо

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че още преди седмица е призовал венецуелския президент Николас Мадуро да се предаде, а операцията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions