САЩ: Ще съдим Мадуро за наркотрафик и тероризъм

Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да се изправи пред съд в Съединените щати по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това заяви в социалната мрежа X американската министърка на правосъдието Пам Бонди, цитирана от световните агенции.
Обвинения от федерален съд в Ню Йорк
Бонди припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били официално обвинени от федерален съд в Ню Йорк като „наркотерористични босове“, участвали в заговор за внос на кокаин на територията на САЩ.
По-рано днес световните агенции отново напомниха, че обвиненията са повдигнати още през 2020 година, но досега венецуелският лидер не се е изправял пред американското правосъдие.
„Пълната строгост на американското право“
Американската министърка на правосъдието подчерта, че процесът предстои да се проведе на американска територия и пред американски съдилища.
РИА Новости допълни, че според американското законодателство Мадуро може да получи 4 доживотни присъди.
