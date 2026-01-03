Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви успеха на мащабна военна операция във Венецуела, довела до залавянето на Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Акцията, проведена в нощта на 2 срещу 3 януари 2026 г., е осъществена без нито една американска жертва, потвърдиха от Белия дом.

В рамките на пресконференция, в която участваха още секретарят на войната Пит Хегсет и генерал Дан „Рейзън“ Кейн, Тръмп описа операцията като „една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и компетентност в американската история“. Операцията, носеща кодовото име „Абсолютна решителност“ (Absolute Resolve), е включвала над 150 самолета и е била координирана от 20 различни бази.

„Беше използвана смазваща американска военна мощ – въздушна, сухопътна и морска – за започването на грандиозна атака. И това беше атака, каквато хората не са виждали от Втората световна война насам“, заяви Тръмп. Той подчерта, че Мадуро и съпругата му вече са обвинени в Южния окръг на Ню Йорк за „кампанията им на смъртоносен наркотероризъм срещу Съединените щати“.

Според изнесените данни, операцията е била насочена срещу „силно укрепена военна крепост в сърцето на Каракас“. Генерал Кейн разкри, че американските сили са пристигнали в комплекса на Мадуро в 02:01 ч. местно време. Въпреки че хеликоптерите са попаднали под обстрел и един от тях е бил ударен, всички машини и военнослужещи са се завърнали безопасно.

Президентът Тръмп посочи като основни причини за действията на САЩ трафика на наркотици, дейността на бандата „Трен де Арагуа“ на американска територия и конфискацията на американски петролни активи от режима във Венецуела. „Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера“, добави той.

Относно бъдещето на Венецуела, Тръмп заяви, че САЩ ще управляват страната временно, докато се осъществи „безопасен, правилен и разумен преход“. Той поясни, че американски петролни компании ще влязат в страната, за да възстановят инфраструктурата.

„Ще управляваме страната, докато дойде моментът, в който можем да извършим безопасен, правилен и разумен преход“, каза Тръмп, като уточни, че целта е приходите от петрол да възстановят икономиката на Венецуела и да компенсират САЩ.

Секретарят Пит Хегсет добави: „Добре дошли в 2026 година. И при президента Тръмп Америка се завърна“. Той подчерта, че Мадуро е имал множество възможности да се оттегли, но е избрал пътя на конфронтацията.

На въпрос за отношенията с други глобални сили, Тръмп коментира и ситуацията в Украйна, изразявайки недоволство от продължаващия конфликт. „Не съм във възторг от Путин. Той убива твърде много хора“, заяви президентът, наричайки войната там „кървава баня“, която трябва да спре.

В момента Николас Мадуро и съпругата му се транспортират към САЩ, където ще се изправят пред американското правосъдие.