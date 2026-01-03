НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Селта разгроми Валенсия за старт на 2026 година

          След този мач отборът от Виго има 4 успеха в последните си 6 срещи

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Селта започна отлично 2026 година, след като разби с 4:1 Валенсия в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Така галисийци вече имат четири победи в последните си 6 мача. Валенсия пък няма успех в пет последователни двубоя и може да се озове в зоната на изпадащите още в този кръг.

          - Реклама -

          В самото начало на двубоя гостите получиха дузпа, след като Джоузеф Айду препъна в наказателното си поле Андре Алмейда. Румънският вратар на Селта Йонуц Раду обаче предугади ъгъла и спаси удара от бялата точка на Пепелу за радост на домакинските фенове.

          Галисийци веднага отговориха на предизвикателството и на свой ред стражът на Валенсия Юлен Агиресабала трябваше да спасява опасния далечен изстрел на Оскар Мингеса. На свой ред пък Селта също получи дузпа, след като Борха Иглесиас бе препънат в наказателното поле на гостите. Именно опитният нападател изпълни от бялата точка и изведе домакините напред – 1:0.

          През втората част тимът от Виго заигра още по-силно и окончателно подпечата успеха си. В 59-ата минута Борха Иглесиас вкара втория си гол в двубоя след като получи на празна врата пас от Пабло Дуран – 2:0 за Селта. Десетина минути по-късно Пепелу от гостите се реваншира донякъде за пропуснатата дузпа и върна едно попадение след красив удар от дистанция.

          Това обаче сякаш само ядоса галисийци, които вкараха още две попадения. И двете бяха дело на резерви, като първо влезлият от пейката Йонес Ел-Абделауи открадна топката и реализира в 82-рата минута, останал сам срещу Агиресабала – 3:1. Крайното 4:1 бе оформено от Уго Алварес, който се възползва от добро подаване на легендата на Селта Яго Аспас.

          Селта започна отлично 2026 година, след като разби с 4:1 Валенсия в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Така галисийци вече имат четири победи в последните си 6 мача. Валенсия пък няма успех в пет последователни двубоя и може да се озове в зоната на изпадащите още в този кръг.

          - Реклама -

          В самото начало на двубоя гостите получиха дузпа, след като Джоузеф Айду препъна в наказателното си поле Андре Алмейда. Румънският вратар на Селта Йонуц Раду обаче предугади ъгъла и спаси удара от бялата точка на Пепелу за радост на домакинските фенове.

          Галисийци веднага отговориха на предизвикателството и на свой ред стражът на Валенсия Юлен Агиресабала трябваше да спасява опасния далечен изстрел на Оскар Мингеса. На свой ред пък Селта също получи дузпа, след като Борха Иглесиас бе препънат в наказателното поле на гостите. Именно опитният нападател изпълни от бялата точка и изведе домакините напред – 1:0.

          През втората част тимът от Виго заигра още по-силно и окончателно подпечата успеха си. В 59-ата минута Борха Иглесиас вкара втория си гол в двубоя след като получи на празна врата пас от Пабло Дуран – 2:0 за Селта. Десетина минути по-късно Пепелу от гостите се реваншира донякъде за пропуснатата дузпа и върна едно попадение след красив удар от дистанция.

          Това обаче сякаш само ядоса галисийци, които вкараха още две попадения. И двете бяха дело на резерви, като първо влезлият от пейката Йонес Ел-Абделауи открадна топката и реализира в 82-рата минута, останал сам срещу Агиресабала – 3:1. Крайното 4:1 бе оформено от Уго Алварес, който се възползва от добро подаване на легендата на Селта Яго Аспас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Уулвърхямптън дочака своята първа победа във Висшата лига

          Николай Минчев -
          Последният във Висшата лига - Уулвърхамптън, дочака първата си победа за сезона. "Вълците" сразиха с 3:0 у дома Уест Хем . Успехът бе осигурен...
          Футбол

          Астън Вила отново е втори в Англия след бой над Нотингам

          Николай Минчев -
          Астън Вила се върна към победите, след като надви Нотингам с 3:1 в първия мач от 20-ия кръг на Висшата лига. Бирмингамци отнесоха голям бой...
          Футбол

          Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

          Николай Минчев -
          Поклонението пред легендата на ЦСКА и българския футбол Димитър Пенев ще бъде в понеделник. Церемонията ще се състои на националния стадион "Васил Левски", като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions