      събота, 03.01.26
          Силен вятър в София: Спряно е движението на трамваи, жена загина на Витоша

          Снимка: БГНЕС
          Движението на трамваите по линии 10 и 15 в София е преустановено поради паднало дърво върху контактната мрежа в района на Софийската духовна семинария. Мотрисите се движат само до площад „Журналист“, информират транспортните власти.

          Причината за усложнената обстановка е силният вятър в столицата днес, който предизвика множество инциденти. От Столична община съобщиха, че са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони, както и 15 сигнала за съборени или разместени строителни огради.

          На терен работят екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна, които извършват дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите зони. Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил извършването на допълнителни проверки на рискови участъци, както и засилен мониторинг с цел намаляване на опасността за гражданите.

          Обстановката бе белязана и от трагичен инцидент. Майка на две деца е починала, след като дърво падна върху автомобила ѝ в района на Витоша. По информация на bTV инцидентът е настъпил около 10:00 часа на ул. „Беловодски път“ в посока към местността Копитото.

