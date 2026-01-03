НА ЖИВО
          Политика

          Стармър: Лондон няма да „пролее сълзи“ за залавянето на Мадуро

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще обсъди развиващата се ситуация във Венецуела с американските си партньори през следващите дни, като подчерта, че Лондон „няма да пролее сълзи“ заради залавянето на Николас Мадуро от страна на Вашингтон.

          „Великобритания отдавна подкрепя преход на властта във Венецуела. Ние смятахме Мадуро за нелегитимен президент и няма да пролеем сълзи за края на неговия режим“, се казва в изявление на британския министър-председател.

          Стармър добави, че е потвърдил ангажимента си към международното право и подчерта, че Лондон се стреми към „безопасен и мирен преход към легитимно правителство, което отразява волята на венецуелския народ“.

