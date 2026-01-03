Стармър: Лондон няма да „пролее сълзи“ за залавянето на Мадуро

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще обсъди развиващата се ситуация във Венецуела с американските си партньори през следващите дни, като подчерта, че Лондон „няма да пролее сълзи“ заради залавянето на Николас Мадуро от страна на Вашингтон.
Стармър добави, че е потвърдил ангажимента си към международното право и подчерта, че Лондон се стреми към „безопасен и мирен преход към легитимно правителство, което отразява волята на венецуелския народ“.
