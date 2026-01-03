Стилиян Петров: Почивай в мир, тренер

Бившият капитан на националния отбор на България – Стилиян Петров, си спомни за легендарният Димитър Пенев, който ни напусна преди броени часове на 80 години.

- Реклама -

Един от последните големи футболисти на страната разказа за моментите под ръководството на Стратега от Мировяне и как той се е превърнал в „солидната опора зад невероятното пътуване на много“ от футболистите.

„Почивай в мир, тренер!

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол“ – написа Стенли в социалните мрежи.