      събота, 03.01.26
          Стилиян Петров: Почивай в мир, тренер

          "Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации" - каза бившият капитан на националния отбор по повод на Димитър Пенев

          Снимка: www.facebook.com/people/Stiliyan-Petrov
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бившият капитан на националния отбор на България – Стилиян Петров, си спомни за легендарният Димитър Пенев, който ни напусна преди броени часове на 80 години. 

          Един от последните големи футболисти на страната разказа за моментите под ръководството на Стратега от Мировяне и как той се е превърнал в „солидната опора зад невероятното пътуване на много“ от футболистите. 

          „Почивай в мир, тренер!

          С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

          Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация. 

          Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол“ – написа Стенли в социалните мрежи.

          Футбол

          Димитър Бербатов за Димитър Пенев: Сърцето ми плаче за теб! Обичам те!

          Николай Минчев -
          Димитър Бербатов също се сбогува с Димитър Пенев. Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България му благодари за подкрепата, като сподели, че...
          Футбол

          Георги Иванов: До последния си ден Димитър Пенев работеше в името на любимата игра

          Николай Минчев -
          Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов не скри огромната си горчивина от факта, че по-рано днес на 80-годишна възраст ни напусна легендарният Димитър...
          Футбол

          Левски: Днес ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев

          Николай Минчев -
          Ръководството на Левски поднесе съболезнования към семейството и близките на Димитър Пенев, към ЦСКА и цялата футболна общност след новината в събота, че легендата...

