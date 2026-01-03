Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)

Международната общност реагира остро след американските удари във Венецуела, като редица държави и институции призоваха за сдържаност, спазване на международното право и защита на цивилното население.

Европейският съюз: призив за сдържане и мирен преход

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас е провела разговор с американския държавен секретар Марко Рубио.

Калас подчерта, че Европейският съюз многократно е заявявал, че президентът Николас Мадуро е нелегитимен, като Брюксел последователно защитава идеята за мирен и демократичен преход на властта в Каракас.

ЕС настоява за стриктно спазване на принципите на международното право и на Хартата на ООН, като Калас завърши с призив за сдържане.

Особено внимание се отделя на гарантирането на сигурността на европейските граждани във Венецуела, което е определено като основен приоритет.

Германия: внимателно наблюдение и дипломатически контакт

Германско външно министерство публикува официално комюнике, в което заявява, че Берлин следи внимателно развитието на ситуацията.

От ведомството допълват, че се поддържа постоянна и тясна връзка с германското представителство в Каракас, с цел защита на германските граждани и оценка на рисковете.

Испания: деескалация и международно право

Испания също се включи с призив за незабавна деескалация. Мадрид настоя всички страни в конфликта да се придържат към международното право и да избягват действия, които могат да задълбочат кризата.

Русия: пълна подкрепа за Каракас

Русия изрази солидарност с властите в Каракас и с гражданите на Венецуела.

От Москва заявиха, че страната има пълната подкрепа на Русия в правото си да защитава своя суверенитет и териториална цялост.

Иран: осъждане на ударите

Съюзникът на Венецуела Иран остро осъди американските удари, като ги определи като грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на страната.