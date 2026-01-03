НА ЖИВО
          Трагичен инцидент в село Руховци: Камион блъсна и уби пешеходец при маневра на заден ход

          Тежък пътен инцидент завърши със смъртта на 64-годишен мъж в еленското село Руховци. Трагичната новина бе потвърдена официално от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

          Произшествието е регистрирано днес около 09:00 часа сутринта. Според първоначалните данни на полицията, товарен автомобил е извършвал маневра на заден ход, при която е блъснал пешеходеца. Вследствие на удара 64-годишният мъж е починал на място.

          В момента органите на реда работят по изясняване на всички обстоятелства и причини за инцидента, като по случая е образувано досъдебно производство.

          Пътната безопасност в региона бе белязана от черна статистика и в края на миналата година. На 29 декември двама души загубиха живота си при тежка катастрофа между лек автомобил и тежкотоварен камион в участъка на Присовските завои край Велико Търново.

