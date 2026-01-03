Tръмп обяви мащабен удар срещу Венецуела и твърди: Мадуро е заловен

Правителството на Венецуела обвини Съединените щати в атаки срещу цивилни и военни обекти в няколко щата на страната и обяви извънредно положение, след серия от експлозии и удари, разтърсили страната през нощта. По данни на властите нападенията са засегнали столицата Каракас, както и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.

Към момента Белият дом не е излязъл с официален коментар по твърденията на Каракас.

Тръмп: „Мадуро е заловен“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са извършили „мащабен удар“ срещу Венецуела, като по думите му венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са били „заловени и изведени от страната“.

В публикация в собствената си социална мрежа Truth Social Тръмп твърди, че операцията е била проведена „в координация с американските правоохранителни органи“. Независимо потвърждение на тази информация засега няма.

Венецуела: „Военна агресия от страна на САЩ“

В официално изявление венецуелското правителство категорично отхвърли и осъди това, което определи като „американска военна агресия“, насочена както срещу военни, така и срещу цивилни обекти. Властите в Каракас обявиха национално извънредно положение.

Президентът Мадуро нееднократно е обвинявал Вашингтон, че се стреми към смяна на режима и контрол върху огромните петролни ресурси на страната.

Остра реакция от Куба

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел Бермудес отправи остра критика към Съединените щати. В публикация в социалната мрежа X той определи случващото се като „престъпна атака“ и призова за незабавна международна реакция.

„Зоната на мира е брутално атакувана. Това е държавен тероризъм не само срещу венецуелския народ, но и срещу цяла Наша Америка“, написа Диас-Канел.

Той завърши посланието си с революционния лозунг:

„Родина или смърт – ще победим.“

Опозицията мълчи

Венецуелската опозиция заяви, че няма официална позиция по информацията за експлозиите и предполагаемите удари. Според нейни представители към този момент липсва потвърдена информация, а ситуацията остава неясна.

Една от водещите опозиционни фигури – Мария Корина Мачадо, известна с твърдата си критика към Мадуро, по-рано подкрепи военните действия и натиска на администрацията на Тръмп, включително след конфискацията на венецуелски петролен танкер миналия месец. На Мачадо бе забранено да участва в президентските избори – ход, осъден от опозицията и част от международната общност. Настоящото ѝ местонахождение остава неизвестно.

Ситуацията във Венецуела остава изключително напрегната, а противоречивите твърдения от двете страни засилват опасенията от сериозна ескалация в региона.