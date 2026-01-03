НА ЖИВО
          Tръмп обяви мащабен удар срещу Венецуела и твърди: Мадуро е заловен

          Правителството на Венецуела обвини Съединените щати в атаки срещу цивилни и военни обекти в няколко щата на страната и обяви извънредно положение, след серия от експлозии и удари, разтърсили страната през нощта. По данни на властите нападенията са засегнали столицата Каракас, както и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.

          Към момента Белият дом не е излязъл с официален коментар по твърденията на Каракас.

          Тръмп: „Мадуро е заловен“

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са извършили „мащабен удар“ срещу Венецуела, като по думите му венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са били „заловени и изведени от страната“.

          В публикация в собствената си социална мрежа Truth Social Тръмп твърди, че операцията е била проведена „в координация с американските правоохранителни органи“. Независимо потвърждение на тази информация засега няма.

          Венецуела: „Военна агресия от страна на САЩ“

          В официално изявление венецуелското правителство категорично отхвърли и осъди това, което определи като „американска военна агресия“, насочена както срещу военни, така и срещу цивилни обекти. Властите в Каракас обявиха национално извънредно положение.

          Президентът Мадуро нееднократно е обвинявал Вашингтон, че се стреми към смяна на режима и контрол върху огромните петролни ресурси на страната.

          Остра реакция от Куба

          Президентът на Куба Мигел Диас-Канел Бермудес отправи остра критика към Съединените щати. В публикация в социалната мрежа X той определи случващото се като „престъпна атака“ и призова за незабавна международна реакция.

          „Зоната на мира е брутално атакувана. Това е държавен тероризъм не само срещу венецуелския народ, но и срещу цяла Наша Америка“, написа Диас-Канел.

          Той завърши посланието си с революционния лозунг:
          „Родина или смърт – ще победим.“

          Опозицията мълчи

          Венецуелската опозиция заяви, че няма официална позиция по информацията за експлозиите и предполагаемите удари. Според нейни представители към този момент липсва потвърдена информация, а ситуацията остава неясна.

          ИЗВЪНРЕДНО: Мощни взривове разтърсиха Каракас на фона на напрежението между САЩ и Венецуела (НА ЖИВО) ИЗВЪНРЕДНО: Мощни взривове разтърсиха Каракас на фона на напрежението между САЩ и Венецуела (НА ЖИВО)

          Една от водещите опозиционни фигури – Мария Корина Мачадо, известна с твърдата си критика към Мадуро, по-рано подкрепи военните действия и натиска на администрацията на Тръмп, включително след конфискацията на венецуелски петролен танкер миналия месец. На Мачадо бе забранено да участва в президентските избори – ход, осъден от опозицията и част от международната общност. Настоящото ѝ местонахождение остава неизвестно.

          Ситуацията във Венецуела остава изключително напрегната, а противоречивите твърдения от двете страни засилват опасенията от сериозна ескалация в региона.

          - Реклама -

