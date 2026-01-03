Tръмп обяви мащабен удар срещу Венецуела и твърди: Мадуро е заловен

Правителството на Венецуела обвини Съединените щати в атаки срещу цивилни и военни обекти в няколко щата на страната и обяви извънредно положение, след серия от експлозии и удари, разтърсили страната през нощта. По данни на властите нападенията са засегнали столицата Каракас, както и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.
Към момента Белият дом не е излязъл с официален коментар по твърденията на Каракас.
Тръмп: „Мадуро е заловен“
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са извършили „мащабен удар“ срещу Венецуела, като по думите му венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са били „заловени и изведени от страната“.
В публикация в собствената си социална мрежа Truth Social Тръмп твърди, че операцията е била проведена „в координация с американските правоохранителни органи“. Независимо потвърждение на тази информация засега няма.
Венецуела: „Военна агресия от страна на САЩ“
В официално изявление венецуелското правителство категорично отхвърли и осъди това, което определи като „американска военна агресия“, насочена както срещу военни, така и срещу цивилни обекти. Властите в Каракас обявиха национално извънредно положение.
Президентът Мадуро нееднократно е обвинявал Вашингтон, че се стреми към смяна на режима и контрол върху огромните петролни ресурси на страната.
Остра реакция от Куба
Президентът на Куба Мигел Диас-Канел Бермудес отправи остра критика към Съединените щати. В публикация в социалната мрежа X той определи случващото се като „престъпна атака“ и призова за незабавна международна реакция.
Той завърши посланието си с революционния лозунг:
„Родина или смърт – ще победим.“
Опозицията мълчи
Венецуелската опозиция заяви, че няма официална позиция по информацията за експлозиите и предполагаемите удари. Според нейни представители към този момент липсва потвърдена информация, а ситуацията остава неясна.
Една от водещите опозиционни фигури – Мария Корина Мачадо, известна с твърдата си критика към Мадуро, по-рано подкрепи военните действия и натиска на администрацията на Тръмп, включително след конфискацията на венецуелски петролен танкер миналия месец. На Мачадо бе забранено да участва в президентските избори – ход, осъден от опозицията и част от международната общност. Настоящото ѝ местонахождение остава неизвестно.
Ситуацията във Венецуела остава изключително напрегната, а противоречивите твърдения от двете страни засилват опасенията от сериозна ескалация в региона.