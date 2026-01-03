Тръмп обяви подробности за пленяването на Мадуро: Гледах го на живо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че още преди седмица е призовал венецуелския президент Николас Мадуро да се предаде, а операцията от тази нощ е била внимателно планирана и „хирургична“.
„Много по-хирургично, много по-мощно“
Американският президент подчерта, че САЩ са били принудени да действат решително.
„Гледах задържането му като телевизионно предаване“
Тръмп разкри подробности за самия момент на операцията.
По думите му Мадуро е бил на изключително добре охранявано място:
Без жертви, двама ранени
Президентът на САЩ подчерта, че липсата на загинали е ключов момент от операцията.
Мадуро и съпругата му – на американски военен кораб
Тръмп заяви, че Николас Мадуро и съпругата му вече се намират на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк.
Кой ще управлява Венецуела?
На въпрос дали ще подкрепи Мария Корина Мачадо, която в момента се намира в Норвегия, да поеме управлението на страната, Тръмп отговори:
Той добави:
Чакали са „перфектното време“
Президентът разкри, че операцията е могла да се случи по-рано, но метеорологичните условия са били решаващи.
По думите му САЩ са били готови и за втора вълна от удари, но това не се е наложило.
Отношенията с Китай
Тръмп заяви още, че не очаква проблеми с Китай след залавянето на Мадуро.
