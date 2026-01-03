Тръмп обяви подробности за пленяването на Мадуро: Гледах го на живо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че още преди седмица е призовал венецуелския президент Николас Мадуро да се предаде, а операцията от тази нощ е била внимателно планирана и „хирургична“.

„Преди седмица казах на Мадуро да се предаде", заяви Тръмп.

„Много по-хирургично, много по-мощно“

Американският президент подчерта, че САЩ са били принудени да действат решително.

„Трябваше да направим нещо много по-хирургично, много по-мощно“, каза той, като добави, че САЩ ще бъдат „силно ангажирани“ в развитието на петролната индустрия на Венецуела.

„Гледах задържането му като телевизионно предаване“

Тръмп разкри подробности за самия момент на операцията.

„Гледах задържането му сякаш гледах телевизионно предаване. Гледахме го в една стая и следяхме всички аспекти“, заяви той, без да уточнява кои други лица са присъствали.

По думите му Мадуро е бил на изключително добре охранявано място:

„Той беше на много добре охранявано място – като крепост“.

Без жертви, двама ранени

Президентът на САЩ подчерта, че липсата на загинали е ключов момент от операцията.

„Фактът, че никой не е убит, е невероятен. Двама мъже бяха ранени, но са се върнали и са в добро състояние“, каза Тръмп.

Мадуро и съпругата му – на американски военен кораб

Тръмп заяви, че Николас Мадуро и съпругата му вече се намират на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк.

„Те убиха много хора и много американски граждани – дори хора в собствената си страна“, заяви той.

Кой ще управлява Венецуела?

На въпрос дали ще подкрепи Мария Корина Мачадо, която в момента се намира в Норвегия, да поеме управлението на страната, Тръмп отговори:

„Ще трябва да разгледаме това веднага“.

Той добави:

„Те имат вицепрезидент, както знаете. Не знам какви избори бяха това, но избирането на Мадуро беше позор. Залавянето му изпраща сигнал, че повече няма да бъдем манипулирани“.

Чакали са „перфектното време“

Президентът разкри, че операцията е могла да се случи по-рано, но метеорологичните условия са били решаващи.

„Трябваше да направим това преди четири дни, преди три дни, преди два дни. Но времето не беше перфектно. Времето трябва да е перфектно. И изведнъж небето се проясни и дадохме заповед да започнем“, обясни Тръмп.

По думите му САЩ са били готови и за втора вълна от удари, но това не се е наложило.

Отношенията с Китай

Тръмп заяви още, че не очаква проблеми с Китай след залавянето на Мадуро.